TCMB'nin faiz kararı öncesi dolar/TL 4.54 seviyesinde

TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi dolar/TL 4.54 seviyesinden güne başladı. Euro da 5.36 liradan el değiştiriyor.

Analistler bankanın faiz artırıp artırmayacağı konusunda ayrışıyor. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti Jason Tuvey, faiz artışı beklemezken, ABN Amro Ekonomisti Nora Neuteboom 150 baz puan artışın birden gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Reuters'a göre ise ‘7 Haziran’daki PPK toplantısında TCMB’nin para politikasında bir miktar daha sıkılaştırma yapılacağına dair beklentiler söz konusu' ifadesi kullanıldı.