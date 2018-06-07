Şimşek: Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar

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Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Alman finans gazetesi Handelsblatt'a röportaj veren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TMCB'nin bağımsızlığına ilişkin Türk bürokratlar arasında fikir ayrılığı olup olmadığına ilişkin sorular sorulması üzerine "Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar" açıklamasında bulundu.

TL'nin son dönemdeki değer kaybıyla ilgili soruların üzerine Şimşek, iç etmenlere, ABD'nin faiz artışı kararlarına, güçlü dolar endeksine ve yükselen petrol fiyatlarına atıfta bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

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Erdoğan, Londra'da yatırımcılarla görüşmeye gittiği sırada Bloomberg TV'de TCMB ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:"Faiz ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Sebep netice ilişkisine baktığımız zaman faiz sebep enflasyon neticedir. Faizi aşağı çektiğimiz anda bütün maliyet girdileri aşağı inecektir. Tabii ki Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu.TCMB bağımsız diye yürütmenin başının sinyallerini bir kenara koymaz. Şu anda Merkez Bankası ile bir ilişkimiz var, bundan sonra da aynı istikamette devam edecek. Ülke yönetiminde yeni değiliz, görevi yeni devralmıyoruz ki; 16 yıldır ülkeyi aralıksız yönetiyoruz."