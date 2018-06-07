Halka arz yaramadı: ASELSAN hisselerinde sert düşüş

ASELSAN hisseleri açılışın ardından kayıplarının bir kısmını telafi etse de saat 11.00 itibarıyla yüzde 8.90 değer kaybıyla 21.50 liradan işlem gördü.
ASELSAN’ın ikincil halka arzına 31 Mayıs-1 Haziran talep toplama döneminde 64.646 yatırımcıdan 160 milyon 594.642 adet talep gelmiş ve 140 milyon adet payın satışı gerçekleştirilmişti. Halka arzda 1 TL Nominal değerli hisselerin fiyatı ise 21.35 TL olarak belirlenmişti.
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, halka arza katılan 64.000 üzeri yatırımcıdan gelen talebin beklentinin çok üzerinde olduğunu belirtti.
Görgün, ayrıca, halka arz gelirinin önemli bir kısmının Ar-Ge faaliyetlerine ayrılacağını söyledi.
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