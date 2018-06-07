Albayrak, Türkiye'nin yeni bor stratejisini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bor karbür teknolojisiyle bor madeninin değerini ürüne dönüştürerek iki bin katına çıkacaklarını söyledi.

© AA / Emrah Yorulmaz Albayrak: Bor için bir ekip kurduk, bazı önemli tesisleri açıklayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, yeni bor stratejisi tanıtım toplantısında Türkiye'nin yeni bor stratejisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çin'li Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden anlaşması kapsamında Balıkesir'de bor karbür tesisi kurulacağını aktaran Albayrak, "Bor karbür teknolojisiyle bor madeninin değeri ürüne dönüştüğünde iki bin kata kadar artacak. Bor karbür ile 400 dolardan 400 bin dolara çıkan bir katma değer oluşacak" dedi.

Albayrak, "Dünyadaki en kaliteli bor rezervlerinden yüzde 73'ünden fazlasına Türkiye sahip. Üretimde dünyada lider konumdayız. Eti Maden 2017'de 2.2 ton satış gerçekleştirerek küresel pazarda yüzde 50'i geçerek tarihi bir adım atmıştır" diye konuştu.