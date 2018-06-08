Dolar, haftanın son gününe 4.48'den başladı

Kur, bu sabah uluslararası piyasada kapanış rakamına yakın, yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL, saat 08.09'da 4.48 TL'den işlem görürken, aynı dakikada euro/TL 5.3019 civarında seyretti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı ile 4.45 seviyesine kadar gerileyen, daha sonra 4.48 seviyesine yükselen dolar/TL, bu sabah kapanış rakamına yakın bir seyir izliyor.
Kur, bu sabah uluslararası piyasada kapanış rakamına yakın, yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL, saat 08.09'da 4.48 TL'den işlem görürken, aynı dakikada euro/TL 5.3019 civarında seyretti.
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