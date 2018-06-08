Şimşek'ten Moody's'e tepki: Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, "Takipteki kredilerin oranı yüzde 2.9 ve yüzde 75 genel karşılık ayrılmış. Sektörün özkaynak karlılığı yüzde 16. Bankaların kaldıraç düzeyi düşük. Aktif/Özkaynak sadece 8.7 kat" açıklamalarını yaptı.
Devletin borcunun artmadığını belirten Şimşek, "Brüt kamu borç stokunun (iç +dış) milli gelire oranı 2002’de yüzde 72 idi. 2017 sonunda yüzde 28.3’e düştü. Dünya ortalaması yüzde 87" ifadelerini kullandı.
Devletin borcu artmadı. Brüt kamu borç stokunun (iç +dış) milli gelire oranı 2002’de %72 idi. 2017 sonunda %28.3’e düştü. Dünya ortalaması %87!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 7 Haziran 2018
Devletin net borç stokunun milli gelire oranı %60’tan %8.4’e düştü.
Özel sektör dahil dış borç oranı %53.3. Bu oran 2002’de %57 idi. https://t.co/d8lNCPZ5qm
ERDOĞAN'IN OHAL AÇIKLAMASINA YORUM: NORMALE DÖNÜŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OHAL'in seçimden sonra belki kaldırılabileceğini belirttiği açıklamasına değinen Şimşek, bu ifadeleri normale dönüş olarak yorumladı.
Return to normalcy…— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 7 Haziran 2018
President Erdoğan says that the government may end the state of emergency following the elections.
Erdoğan, dün katıldığı bir canlı yayında, “Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp, onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. İnşallah kabineyi kurduktan sonra talimatı verip çalışmayı sürdüreceğiz. Fazla sürüncemede kalmaz. Adımı atacağız” açıklaması yapmıştı.
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