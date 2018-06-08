Şimşek'ten Moody's'e tepki: Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürmesi sonrası, bankacılık sektörünün sağlıklı ve sağlam durduğunu belirterek, sermaye yeterlilik oranının faiz artışı sonrası bile yüzde 15 olduğunu söyledi.

© REUTERS / Brendan McDermid Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü

Şimşek, Moody's'in bankacılık sektörü ile ilgili kararının ardından "Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7, kur ve faiz artışı sonrasında bile yüzde 15" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, "Takipteki kredilerin oranı yüzde 2.9 ve yüzde 75 genel karşılık ayrılmış. Sektörün özkaynak karlılığı yüzde 16. Bankaların kaldıraç düzeyi düşük. Aktif/Özkaynak sadece 8.7 kat" açıklamalarını yaptı.

Devletin borcunun artmadığını belirten Şimşek, "Brüt kamu borç stokunun (iç +dış) milli gelire oranı 2002’de yüzde 72 idi. 2017 sonunda yüzde 28.3’e düştü. Dünya ortalaması yüzde 87" ifadelerini kullandı.

Devletin borcu artmadı. Brüt kamu borç stokunun (iç +dış) milli gelire oranı 2002’de %72 idi. 2017 sonunda %28.3’e düştü. Dünya ortalaması %87!



Devletin net borç stokunun milli gelire oranı %60’tan %8.4’e düştü.



Özel sektör dahil dış borç oranı %53.3. Bu oran 2002’de %57 idi. https://t.co/d8lNCPZ5qm — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 7 Haziran 2018

Şimşek, "Devletin net borç stokunun milli gelire oranı yüzde 60’tan yüzde 8.4’e düştü. Özel sektör dahil dış borç oranı yüzde 53.3. Bu oran 2002’de yüzde 57 idi. Türkiye’de hanehalkının toplam borcunun milli gelire oranı yüzde 18. Dünya hanehalkı borçluluk oranının (yüzde 59) üçte birinden daha düşük. Kullandığım tüm rakamlar IMF’nin veri tabanından. Başka ülkelerle karşılaştırmalarda göstergelerin milli gelire oranını almak en doğrusu" diye yazdı.

ERDOĞAN'IN OHAL AÇIKLAMASINA YORUM: NORMALE DÖNÜŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OHAL'in seçimden sonra belki kaldırılabileceğini belirttiği açıklamasına değinen Şimşek, bu ifadeleri normale dönüş olarak yorumladı.

Return to normalcy…



President Erdoğan says that the government may end the state of emergency following the elections. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 7 Haziran 2018

Erdoğan, dün katıldığı bir canlı yayında, “Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp, onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. İnşallah kabineyi kurduktan sonra talimatı verip çalışmayı sürdüreceğiz. Fazla sürüncemede kalmaz. Adımı atacağız” açıklaması yapmıştı.