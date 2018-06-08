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    Mehmet Şimşek

    Şimşek'ten Moody's'e tepki: Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam

    © AA /
    Ekonomi
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    Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürmesi sonrası, bankacılık sektörünün sağlıklı ve sağlam durduğunu belirterek, sermaye yeterlilik oranının faiz artışı sonrası bile yüzde 15 olduğunu söyledi.

    Moody's
    © REUTERS / Brendan McDermid
    Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü
    Şimşek, Moody's'in bankacılık sektörü ile ilgili kararının ardından "Bankacılık sektörümüz sağlıklı ve sağlam. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7, kur ve faiz artışı sonrasında bile yüzde 15" dedi.

    Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmede bulunan Şimşek, "Takipteki kredilerin oranı yüzde 2.9 ve yüzde 75 genel karşılık ayrılmış. Sektörün özkaynak karlılığı yüzde 16. Bankaların kaldıraç düzeyi düşük. Aktif/Özkaynak sadece 8.7 kat" açıklamalarını yaptı.

    Devletin borcunun artmadığını belirten Şimşek, "Brüt kamu borç stokunun (iç +dış) milli gelire oranı 2002’de yüzde 72 idi. 2017 sonunda yüzde 28.3’e düştü. Dünya ortalaması yüzde 87" ifadelerini kullandı. 

    Ömer Koç
    © AA /
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    Şimşek, "Devletin net borç stokunun milli gelire oranı yüzde 60’tan yüzde 8.4’e düştü. Özel sektör dahil dış borç oranı yüzde 53.3. Bu oran 2002’de yüzde 57 idi. Türkiye’de hanehalkının toplam borcunun milli gelire oranı yüzde 18. Dünya hanehalkı borçluluk oranının (yüzde 59) üçte birinden daha düşük. Kullandığım tüm rakamlar IMF’nin veri tabanından. Başka ülkelerle karşılaştırmalarda göstergelerin milli gelire oranını almak en doğrusu" diye yazdı.

    ERDOĞAN'IN OHAL AÇIKLAMASINA YORUM: NORMALE DÖNÜŞ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OHAL'in seçimden sonra belki kaldırılabileceğini belirttiği açıklamasına değinen Şimşek, bu ifadeleri normale dönüş olarak yorumladı.

    Erdoğan, dün katıldığı bir canlı yayında, “Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp, onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. İnşallah kabineyi kurduktan sonra talimatı verip çalışmayı sürdüreceğiz. Fazla sürüncemede kalmaz. Adımı atacağız” açıklaması yapmıştı.

    Etiketler:
    OHAL, Moody's, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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