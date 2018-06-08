Borsa, Moody's'in not indirme kararının ardından düştü

© REUTERS / Brendan McDermid Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü

Dünya gazetesinin aktardığına göre açılışta BIST 100 endeksi, 432.91 puan ve yüzde 0.44 değer kaybıyla 98.190,74 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0.66, holding endeksi de yüzde 0.37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0.47 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının ardından döviz kurlarındaki gerileme ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla 98.795,28 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2.03 yükselişle 98.623,65 puandan tamamladı.