TMSF'den Türk Lirası kararı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1.6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk Lirası'na çevireceğini bildirdi.

TMSF'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirme kararı almıştır. Alınan karar kapsamında kurumumuz, haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1,6 milyar liraya karşılık gelen döviz cinsinden mevduatını Türk lirasına çevirecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurumlara ve vatandaşlara dövizlerini TL'ye çevirme çağrısı yapmıştı.

Geçtiğimiz ay Borsa İstanbul, mevduatlarını TL'ye çevirme kararı almış ancak rakam açıklamamıştı. Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, "Döviz sattık ama, ne kadar sattığımızı bilmiyorum" demişti.