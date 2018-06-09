Trump, Trudeau ve Macron'la G7 Zirvesi'nde gümrük vergisi kararını görüştü

Daha sonra zirvede ikili görüşmelere geçildi. ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.
TRUMP: ADİL BİR NOKTAYA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
İki ülke arasındaki gümrük geriliminin gölgesinde yapılan görüşmede Trump, "İlişkimiz çok iyi. Gümrük vergilerini düşürmek ve ülkelerimiz için adil bir noktaya getirmek için çalışıyoruz. Çok mesafe katettik ama nasıl devam edeceğini göreceğiz" dedi.
TRUDEAU: İKİ ÜLKENİN ÇIKARLARINA DA ZARAR VERMEDEN ÇÖZÜLMELİ
TRUMP: ABD, AB ÜLKELERİNE DEVASA TİCARET AÇIĞI VERİYOR
Trump, Trudeau görüşmesinden sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Zirvenin başladığı ilk saatlerde yapılması beklenen ikili görüşmeleri ertelenen Trump ile Macron, görüşmede ABD ile AB arasındaki ticaret ve gümrük vergisi gibi konuları ele aldı. Trump, "İlişkimiz çok iyi ama ticaret konusunda bazı testler yaşadık. ABD, AB ülkelerine devasa ticaret açığı veriyor ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Olumlu şeyler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
MACRON: BAZEN AYRI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ŞEYLER OLUYOR
Trump, son günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Kanada ve Fransa'yı hedef alarak bu ülkelerin haksız gümrük vergileri ile ABD'ye karşı avantaj sağladıklarını savunmuştu.
Trump, Kanada'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettikten sonra birlikten dışlanan Rusya'nın yeniden G7'ye dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti.
Geniş güvenlik önlemleri altında Charlevoix'te düzenlenen 44. G7 Liderler Zirvesi yarın sona erecek.
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