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    Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    Trump, Trudeau ve Macron'la G7 Zirvesi'nde gümrük vergisi kararını görüştü

    © REUTERS / Leah Millis
    Ekonomi
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    Kanada'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayrı ayrı görüştü.

    Trump G7 zirvesine katılmak üzere Kanada'ya uçmak için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuştu.
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: G7 zirvesinde Rusya da olmalı
    ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7 ile Avrupa Birliği (AB) liderlerini Kanada'nın Quebec City kentinin Charlevoix beldesinde bir araya getiren 44. G7 Liderler Zirvesi'nin ilk günü tamamlandı. Zirvenin ilk gününde liderler aile fotoğrafı çektirdi ve ayaküstü kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

    Daha sonra zirvede ikili görüşmelere geçildi. ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

    TRUMP: ADİL BİR NOKTAYA GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

    İki ülke arasındaki gümrük geriliminin gölgesinde yapılan görüşmede Trump, "İlişkimiz çok iyi. Gümrük vergilerini düşürmek ve ülkelerimiz için adil bir noktaya getirmek için çalışıyoruz. Çok mesafe katettik ama nasıl devam edeceğini göreceğiz" dedi.

    TRUDEAU: İKİ ÜLKENİN ÇIKARLARINA DA ZARAR VERMEDEN ÇÖZÜLMELİ

    Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau
    © REUTERS / Ben Nelms
    G7 üyesi 6 ülke, ABD'nin gümrük vergisi politikasına karşı birleşti
    Kanada Başbakanı Trudeau ise gümrük vergisi konusunun çok önemli olduğunu ve iki ülkenin çıkarlarına da zarar vermeden çözülmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

    TRUMP: ABD, AB ÜLKELERİNE DEVASA TİCARET AÇIĞI VERİYOR

    Trump, Trudeau görüşmesinden sonra ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Zirvenin başladığı ilk saatlerde yapılması beklenen ikili görüşmeleri ertelenen Trump ile Macron, görüşmede ABD ile AB arasındaki ticaret ve gümrük vergisi gibi konuları ele aldı. Trump, "İlişkimiz çok iyi ama ticaret konusunda bazı testler yaşadık. ABD, AB ülkelerine devasa ticaret açığı veriyor ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Olumlu şeyler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    MACRON: BAZEN AYRI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ŞEYLER OLUYOR

    ABD Başkanı Donald Trump- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Macron: Trump'la görüşmelerim sosis gibi, içinde ne olduğunu bilmemeniz en iyisi
    Macron ise iki tarafın da kazanacağı bir formülün bulunabilmesi için tarafların istekli olduğunu gördüğünü ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Macron, "Bazen ayrı düşündüğümüz şeyler oluyor ancak ortak endişelere ve değerlere sahip olduğumuzun farkındayız." değerlendirmesini yaptı.

    Trump, son günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Kanada ve Fransa'yı hedef alarak bu ülkelerin haksız gümrük vergileri ile ABD'ye karşı avantaj sağladıklarını savunmuştu.

    Trump, Kanada'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettikten sonra birlikten dışlanan Rusya'nın yeniden G7'ye dahil edilmesi gerektiğini belirtmişti.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau-ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Kanada'ya gümrük duvarını savunan Trump: Beyaz Saray'ı yakan Kanadalılar değil miydi?
    ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan G7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin grubu olarak biliniyor. 1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G7 olarak anılmaya başlanmıştı.

    Geniş güvenlik önlemleri altında Charlevoix'te düzenlenen 44. G7 Liderler Zirvesi yarın sona erecek.

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    Etiketler:
    Gümrük vergisi, G7, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Donald Trump, Fransa, Kanada, ABD
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