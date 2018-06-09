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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci'den Moody's'e: Sen nasıl uzmansın?

    © AA /
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararından iki saat sonra Moody's'in 17 Türk bankasının notunu düşürdüğünü hatırlatarak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuna "Sen nasıl uzmansın" dedi.

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    © AA /
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    Zeybekci, Denizli Sanayici Tüccar ve İş Adamları Platformunun bir otelde düzenlediği iftar programındaki konuşmasında Moody's'i eleştirdi:

    "Artık tam anlamıyla istedikleri sonuçları alamıyorlar, istedikleri o dalga boyları arasındaki kâr bölümünü artık tam anlamıyla alamaz hale geldiler. Moody's'in bu 17 bankanın kredi notunu düşürdüğü açıklaması, suçüstü yakalanmaktır, kendini açık etmektir. Bir anda ışıklar yandı, orta yerde dımdızlak elinde torba ile hırsızlık yaparken yakalanan gibidir aynı." 

    'TÜRKİYE'YE FARKLI MUAMELE YAPILIYOR'

    Derecelendirme konusunda Türkiye ile diğer ülkelere farklı muamele yapıldığını söyleyen Ekonomi Bakanı, şöyle devam etti:

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
    © AA / Ahmet İzgi
    Zeybekci: Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yok
    "Not düşürdüğü bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu, kamu bankalarında yüzde 14,9; özel sektör bankalarında yüzde 15,7. Peki senin koyduğun baraj ne? 'Sermaye yeterlilik oranı yüzde 8 olmalı' demişsin. Türk bankaları yüzde 15'in üzerinde, iki katı kadar. İşte suçüstü yakalanmak budur. Takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 2,9 Türkiye'de.

    'SENİ SUÇ ÜSTÜ YAPAR'

    Peki diğerleri nasıl? İspanya'da bu yüzde 5,6; Rusya'da yüzde 9,5; İtalya'da yüzde 17,1; İrlanda'da yüzde 14; Yunanistan'da yüzde 36. Türkiye'de yüzde 2,9. Sen ne yaptın? 17 bankamızın kredi notunu düşürüyorsun. Bu seni suçüstü yapar çünkü sen önceden de suçüstü olmuştun zaten. 18 Temmuz'da sabah 08.30'da Türkiye'nin kredi notunu düşüren sizdiniz. Ne zaman çalıştın, ne zaman baktın, defteri kitabı hesabı ne zaman yapıverdin de hafta sonu, pazartesi günü sabah erkenden yetiştiriyorsun? Veyahut da 7 Haziran 2015 seçimleri. Yine suçüstüydü orada. İstiyor ki yine eski günler olsun, istiyor ki Türkiye yine eskisi gibi el açsın."

    Moody's
    © REUTERS / Brendan McDermid
    Moody's 17 Türk bankasının notunu düşürdü
    'TUTTURAMADIN'

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kriter olarak aldıkları Türkiye'de takibe düşen toplam kredilerin milli gelire oranının yüzde 1,5 olduğunu vurguladı.

    Bunun inanılmaz iyi bir rakam olduğunu belirten Zeybekci, "Bu İngiltere'de yüzde 2,5. En iyilerini veriyorum, bazı ülkeleri geçiyorum, Almanya'da yüzde 2, Hollanda'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 10, Yunanistan'da yüzde 55. Onların bankalarına ekselansları henüz daha bir şey demediler. Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı. Sen inandırıcı bir kurum olsan Türkiye'nin geçen yıl büyümesini 4 defa yukarı yönde revize ettin de 5'inci de bile tutturamadın. Sen nasıl uzmansın" dedi.

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    Etiketler:
    Moody's, Ekonomi Bakanlığı, Nihat Zeybekci, Türkiye
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