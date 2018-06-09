Kılıçdaroğlu: 'Dolar yükseldi' lafı doğru değil, Türk lirası değer kaybediyor

Beton ekonomisinden, üretim ekonomisine geçmek gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, yapılması vaat edilen kıraathanelere işsizin, emeklinin gideceğini bildirdi.
'KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'
Turizmcinin, çiftçinin kıraathanelere gitmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer geleneksel ürün üretmeye devam edersek Türkiye geriye gider. Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. O zaman dünyada söz sahibi oluruz, saygınlığımız olur. Ekonomide büyük değişimler ve dönüşümler yapma zamanıdır. Büyük değişim ve dönüşümleri yapmazsanız kalkınamaz, büyüyemezsiniz." dedi.
Kılıçdaroğlu, günümüzde saniyede buluş var teknolojinin olağanüstü geliştiğine işaret etti.
'BİR İMZA ATTI DİYE HOCAYI KAPININ ÖNÜNE KOYDUK, BÜYÜR MÜ TÜRKİYE?'
Görevinden alınan akademisyenlerin tamamını üniversiteye göndereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, ilim kadar değerli başka bir şey olmadığını söyledi.
FRANSA'DAN ŞÖVALYE NİŞANI ALAN TARIM BAKANI'NA: SEN TÜRKİYE'NİN TARIMINA KATKI YAPMAK ZORUNDASIN
Ekonominin önemli bölümünün tarım olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten yedi, sekiz ülkeden birisiyken 126 ülkeden tarım ürünü ithal eder hale geldiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına Fransa tarımına yaptığı katkılardan dolayı şövalye nişanı verildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Sen Türkiye'nin tarımına katkı yapmak zorundasın" dedi.
Konuşması sırasında zaman zaman elektrikler kesildiği için mikrofonsuz ve karanlıkta hitap eden Kılıçdaroğlu, projelerini anlattı.
'DOLAR YERİNDE DURUYOR'
Kılıçdaroğlu, işçinin hakkını savunmayanın sendika olamayacağını, Türkiye'de 1 milyon 644 bin kişinin bin 500 liranın altında aylık aldığını bildirdi.
'İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR ASGARİ ÜCRET'
Ayda 300 lira, bin lira maaş alanın olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, güçlü sosyal devletten yana olduklarını, kendi dönemlerinde bin 500 liranın altında emekli aylığı olmayacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, "Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz, üretim ekonomisine döneceğiz. Asgari ücret net, vergisiz 2 bin 200 lira olacak. Hiçbir emeklinin maaşı bin 500 liranın altında olmayacak. İnsan onuruna yakışır asgari ücret olacak. Güçlü sosyal devlet bunun için vardır." ifadesini kullandı.
Türk hukuk sistemini, 12 Eylül darbe mantığından arındıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de teknoloji, tarım liseleri kurarak ara eleman sıkıntını çözeceklerini ileri sürdü.
'SEN KONUŞUNCA TÜRK LİRASININ DEĞERİ DÜŞÜYOR'
"Ekonomiyle ilgili tek cümle kullanıyor mu Beyefendi? 'Ekonomimize şunu yapacağız' diyor mu? Asla konuşmuyor ekonomiyi. Çünkü diyorlar ki 'Sakın sen konuşma. Sen konuşunca Türk lirasının değeri düşüyor." diyen Kılıçdaroğlu, elektriklerin kesilmesine de tepki göstererek şu değerlendirmelerde bulundu:
Kılıçdaroğlu, dış politika için Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuracaklarını, Ortadoğu'yu inşa edeceklerini, herkesin yaşam standardının yüksek olacağını, bütün üniversitelere destek vereceklerini söyledi.
Parlak bir Türkiye inşat etmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Antalya'ya beş yıldızlı otele gelen turistin bir hafta boyunca otelden çıkmadığını, tatilde evinden daha az harcadığını kaydetti.
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