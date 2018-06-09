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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: 'Dolar yükseldi' lafı doğru değil, Türk lirası değer kaybediyor

    © AA / Emrah Yaşar
    Ekonomi
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'dolar yükseldi' lafının doğru olmadığını belirterek, "Dolar yerinde duruyor, bütün dünya kullanıyor. Bizde Tük lirası değer kaybediyor asıl bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Olayı doğru anlatmamız lazım." dedi.

    Dolar
    © REUTERS / Hafidz Mubarak
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    Antalya'da temaslarını sürdüren Kılıçdaroğlu, Manavgat ilçesindeki Kültür Merkezinde muhtarlar, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve turizmcilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, izlenen ekonomik politikanın değişmesini istedi.

    Beton ekonomisinden, üretim ekonomisine geçmek gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, yapılması vaat edilen kıraathanelere işsizin, emeklinin gideceğini bildirdi.

    'KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER ÜRETMEMİZ GEREKİYOR'

    Turizmcinin, çiftçinin kıraathanelere gitmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer geleneksel ürün üretmeye devam edersek Türkiye geriye gider. Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. O zaman dünyada söz sahibi oluruz, saygınlığımız olur. Ekonomide büyük değişimler ve dönüşümler yapma zamanıdır. Büyük değişim ve dönüşümleri yapmazsanız kalkınamaz, büyüyemezsiniz." dedi.

    Kılıçdaroğlu, günümüzde saniyede buluş var teknolojinin olağanüstü geliştiğine işaret etti.

    'BİR İMZA ATTI DİYE HOCAYI KAPININ ÖNÜNE KOYDUK, BÜYÜR MÜ TÜRKİYE?'

    Volkan Bayar
    © AA / Emrah Yaşar
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    25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir bildiriye imza attı diye kalktık hocayı kapının önüne koyduk. Büyür mü Türkiye. 12 Eylül'de bu oldu, askerler yaptığında. 12 Mart'ta da oldu şimdi 20 Temmuz darbesinden sonra sivil bir hükümet yaptı. Niye? Bildiriye imza attı diye. Akademisyen istediği gibi düşünür, katılırsınız ya da katılmazsınız ama onu üniversiteden atamazsınız." ifadesini kullandı.

    Görevinden alınan akademisyenlerin tamamını üniversiteye göndereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, ilim kadar değerli başka bir şey olmadığını söyledi.

    FRANSA'DAN ŞÖVALYE NİŞANI ALAN TARIM BAKANI'NA: SEN TÜRKİYE'NİN TARIMINA KATKI YAPMAK ZORUNDASIN

    Ekonominin önemli bölümünün tarım olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten yedi, sekiz ülkeden birisiyken 126 ülkeden tarım ürünü ithal eder hale geldiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına Fransa tarımına yaptığı katkılardan dolayı şövalye nişanı verildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Sen Türkiye'nin tarımına katkı yapmak zorundasın" dedi.

    Konuşması sırasında zaman zaman elektrikler kesildiği için mikrofonsuz ve karanlıkta hitap eden Kılıçdaroğlu, projelerini anlattı.

    'DOLAR YERİNDE DURUYOR'

    Mehmet Şimşek
    © AA / Evrim Aydın
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    "Her şeye zam geldi diyorlar, dış güçlerin oyunu diyorlar. Ne oyunu? Dış güçler ne yaptı mesela. Dolar yükseldi diyorlar, hiçbirisi doğru değil, dolar yerinde duruyor, Fransa'ya, İngiltere'ye bakın dolar yerinde duruyor." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bizim ülkede niye böyle? Türk lirası değer kaybediyor. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Dolar yükseldi lafı doğru değildir. Dolar yerinde duruyor, bütün dünya kullanıyor. Bizde Tük lirası değer kaybediyor asıl bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Olayı doğru anlatmamız lazım. Eğer ekonomide her şeyi dolara bağlayıp, Türk lirasını ikinci sınıf hale getirdiyseniz, ihaleler, köprüden geçiş, alışveriş dolarla. Türk lirası yok. Türk lirasına güven yok. Türk ekonomisinden Türk lirası koparıldığı için yok."

    Kılıçdaroğlu, işçinin hakkını savunmayanın sendika olamayacağını, Türkiye'de 1 milyon 644 bin kişinin bin 500 liranın altında aylık aldığını bildirdi.

    'İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR ASGARİ ÜCRET'

    Ayda 300 lira, bin lira maaş alanın olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, güçlü sosyal devletten yana olduklarını, kendi dönemlerinde bin 500 liranın altında emekli aylığı olmayacağını söyledi.

    Kılıçdaroğlu, "Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz, üretim ekonomisine döneceğiz. Asgari ücret net, vergisiz 2 bin 200 lira olacak. Hiçbir emeklinin maaşı bin 500 liranın altında olmayacak. İnsan onuruna yakışır asgari ücret olacak. Güçlü sosyal devlet bunun için vardır." ifadesini kullandı.

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Berk Özkan
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    Kılıçdaroğlu, eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştireceklerini iddia etti.

    Türk hukuk sistemini, 12 Eylül darbe mantığından arındıracaklarını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'de teknoloji, tarım liseleri kurarak ara eleman sıkıntını çözeceklerini ileri sürdü.

    'SEN KONUŞUNCA TÜRK LİRASININ DEĞERİ DÜŞÜYOR'

     "Ekonomiyle ilgili tek cümle kullanıyor mu Beyefendi? 'Ekonomimize şunu yapacağız' diyor mu? Asla konuşmuyor ekonomiyi. Çünkü diyorlar ki 'Sakın sen konuşma. Sen konuşunca Türk lirasının değeri düşüyor." diyen Kılıçdaroğlu, elektriklerin kesilmesine de tepki göstererek şu değerlendirmelerde bulundu:

    TMSF Başkanı Muhiddin Gülal
    © AA /
    TMSF'den Türk Lirası kararı
    "Hangi kısıtlamayı getirirlerse getirsinler, sesimizi ve sözümüzü sonuna kadar söyleyeceğiz. Hiç kimse CHP'yi diğer partiler gibi düşünmesin. CHP'nin kökeninde Kuvayı Milliye ruhu vardır. Biz 7 düvele pabuç bırakmadık. 7 düvele pabuç bırakmayan bir parti, bugünün asalaklarına asla izin vermeyecektir. Demokrasisi gelişmiş bir ülke istiyoruz, kadın erkek eşitliği istiyoruz yargı bağımsızlığı istiyoruz."

    Kılıçdaroğlu, dış politika için Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatını kuracaklarını, Ortadoğu'yu inşa edeceklerini, herkesin yaşam standardının yüksek olacağını, bütün üniversitelere destek vereceklerini söyledi.

    Parlak bir Türkiye inşat etmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Antalya'ya beş yıldızlı otele gelen turistin bir hafta boyunca otelden çıkmadığını, tatilde evinden daha az harcadığını kaydetti.

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    Etiketler:
    Türk lirası, Dolar, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya, Türkiye
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