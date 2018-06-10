G7 liderlerinden ortak bildiri

G7 Grubu'nun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde düzenlenen Liderler Zirvesi sona erdi. Ortak bildiride daha huzurlu, barış dolu ve güvenli bir dünya inşa etmek için işbirliği vurgulanan bildiride, iklim değişikliği ve temiz enerji konularında birlikte çalışma kararı alındığı açıklandı.

G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi.

Zirvenin kapanışını düzenlediği basın toplantısı ile duyuran ve aynı zamanda G7 Dönem Başkanı da olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada heyetinin son dakika lobicilik çabaları sonrası, tüm liderlerin ortak bir zirve tebliğini kabul ettiklerini söyledi.

Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'un, ticaret hakkındaki gelişmelere dair duruşuna rağmen, iki günlük zirvenin sonunda büyük bir başarı yakaladıklarını ifade etti.

'ABD VE JAPONYA İMZA ATMADAN KABUL ETTİ'

© REUTERS / CARLO ALLEGRI Trudeau: Kanada ABD Başkanının kum torbası değil

Trudeau, G7'nin bazı üyelerinden temiz okyanusları teşvik etmek ve yoksul ülkelerdeki kız çocukları için eğitime daha iyi erişim sağlamak amacıyla sağlam taahhütlere işaret ederek, liderlerin yalnızca beşinin bu konulara destek verdiğini, ABD ve Japonya'nın da bu hususu, imza atmadan kabul ettiklerini söyledi.

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD ile aralarındaki gümrük tarifeleri konusunda daha önce söylediklerinin aynen geçerli olduğunu yineleyerek, "Biz Amerikalı işçiler zarar görsün demiyoruz ama Kanada da zarar görmesin." diye konuştu.

TRUDEAU: ZİRVE HER ŞEYE RAĞMEN BAŞARILI OLDU

© REUTERS / Yuri Gripas ABD, G7 ülkelerinin iklim değişikliği bildirisini imzalamadı

Trudeau, basın toplantısında, "Yapılması gereken çok iş var. Ancak zirve, her şeye rağmen başarılı oldu" dedi.

Trudeau, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, Japonya, İngiltere ve Dünya Bankası'nın kriz ve çatışma durumlarından mağdur olan kadın ve kız çocuklarına 3.8 milyar dolarlık bir eğitim vermek için anlaşmaya vardığını ancak ABD'nin ilke olarak desteklediği bu girişime fon vermediğini ifade etti.

ORTAK BİLDİRİ GEÇ YAYIMLANDI

Öte yandan Kanada Başbakanı Trudeau'nun, zirveye katılan tüm liderlerin kabul ettiklerini söylediği ortak bildiri, geç saatlerde yayımlandı.

© REUTERS / Bundesregierung/Jesco Denzel Merkel: Trump ile fark edilebilir görüş ayrılıkları var

Bildiride, herkesi kapsayan büyümeye yatırım yapılmasının benimsendiği, gelecekte etkili olacak iş ve meslek alanlarına hazırlık yapılacağı, cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin geliştirilmesine katkı verileceği duyuruldu.

Daha huzurlu, barış dolu ve güvenli bir dünya inşa etmek için işbirliği vurgulanan bildiride, iklim değişikliği, ve temiz enerji konularında birlikte çalışma kararı alındığı açıklandı.

2019'DA G7 DÖNEM BAŞKANI FRANSA

Bildirinin sonunda, G7 Dönem Başkanlığı'nın 2019 yılı için Fransa'ya geçtiği ve 45. G7 Liderler Zirvesi'nin bu ülkede yapılacağı belirtildi.