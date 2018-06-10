G7 liderlerinden ortak bildiri

G7 olarak da bilinen dünyanın en büyük ekonomisine sahip gelişmiş yedi ülkeden oluşan grubun Kanada'nın Charlevoix bölgesinde gerçekleştirilen Liderler Zirvesi sona erdi.
Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'un, ticaret hakkındaki gelişmelere dair duruşuna rağmen, iki günlük zirvenin sonunda büyük bir başarı yakaladıklarını ifade etti.
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Kanada Başbakanı Trudeau, ABD ile aralarındaki gümrük tarifeleri konusunda daha önce söylediklerinin aynen geçerli olduğunu yineleyerek, "Biz Amerikalı işçiler zarar görsün demiyoruz ama Kanada da zarar görmesin." diye konuştu.
TRUDEAU: ZİRVE HER ŞEYE RAĞMEN BAŞARILI OLDU
Trudeau, Kanada, Avrupa Birliği, Almanya, Japonya, İngiltere ve Dünya Bankası'nın kriz ve çatışma durumlarından mağdur olan kadın ve kız çocuklarına 3.8 milyar dolarlık bir eğitim vermek için anlaşmaya vardığını ancak ABD'nin ilke olarak desteklediği bu girişime fon vermediğini ifade etti.
ORTAK BİLDİRİ GEÇ YAYIMLANDI
Öte yandan Kanada Başbakanı Trudeau'nun, zirveye katılan tüm liderlerin kabul ettiklerini söylediği ortak bildiri, geç saatlerde yayımlandı.
Daha huzurlu, barış dolu ve güvenli bir dünya inşa etmek için işbirliği vurgulanan bildiride, iklim değişikliği, ve temiz enerji konularında birlikte çalışma kararı alındığı açıklandı.
2019'DA G7 DÖNEM BAŞKANI FRANSA
Bildirinin sonunda, G7 Dönem Başkanlığı'nın 2019 yılı için Fransa'ya geçtiği ve 45. G7 Liderler Zirvesi'nin bu ülkede yapılacağı belirtildi.
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