Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

Cari işlemler açığı, nisanda 5 milyar 426 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 57 milyar 73 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 706 milyon dolar artarak 5 milyar 426 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 73 milyon dolara çıktı.

Ekonomistler, nisanda cari işlemler açığının 5.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, mart ayı cari açık verisi 4 milyar 812 milyon dolardan 4 milyar 800 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 55 milyar 380 milyon dolardan 55 milyar 367 milyon dolara revize edildi.

Cari işlemler açığı Nisan 2018’de 5,4 milyar $ olurken, 12 aylık açık 57,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşti https://t.co/Bsp8N5lYX4 pic.twitter.com/Gv9eGE7BY9 — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) June 11, 2018

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