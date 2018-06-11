Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Kriz demiyorum ama bize doğru yaklaşan bir cisim var

Eski Merkez Başkanı Durmuş Yılmaz, "Kriz lafını kullanmak istemem fakat bize doğru yaklaşan, ne olduğunu bilmediğimiz bir cisim var" dedi. Kamuoyuyla iletişimin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bunu yapabilirsek belki uçurumun kenarından geri geliriz ama maliyeti olacağını da unutmayalım" diye konuştu.

Bloomberg HT'de ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski TCMB Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili adayı Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisinde olağanüstü bir durum olmadığını, daha önceki trendlerin devam ettiğini söyledi.

Büyümenin yan etkileri olduğunu ifade eden Yılmaz yıllık büyümenin daha aşağıda olacağını, şu an potansiyelin çok ilerisinde olan büyümeyi sürdürmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Yılmaz, "Belirleyici unsur başta KGF'nin ortaya koyduğu genişlemeci para politikası, bunu destekleyen maliye politikası ve MB'nin yakın zamana kadar yeteri kadar sıkı olmayan para politikası. Bunlar iç talepte canlanma ortaya çıkardı ve yüzde 7.4'lük büyüme gördük" dedi.

Bunun yan etkileri olduğunu, yüksek enflasyon ve yüksek cari açık olarak geri döndüğünü söyleyen Yılmaz, artık yapısal reformlara dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Yılmaz, gıda enflasyonunun Merkez Bankası'yla çözülemeyeceğini, tarıma kaynak aktarmak gerektiğini ifade etti.

'MESAJLARI DOĞRU ANLASAYDIK BU NOKTAYA GELMEZDİK'

Merkez Bankası'nın faiz artırımının önemli olduğunu, kurdaki hareketi duraksattığını fakat yeterli olmayacağını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Olana bitene gerçekten üzülüyorum. Biz 2013'te Fed Başkanı'nın mesajlarını doğru anlasaydık ve buna uygun davransaydık bugünkü noktaya gelmezdik. Parasal genişlemenin sona ereceği ve Fed'in faizleri arttırması nedeniyle bizim gibi ülkelerin sıkıntıları artacak. Biz 2013'teki sinyali anlayıp tedbir alsaydık daha düşük faiz ve enflasyonla olana bitene hazırlıklı olabilirdik ama maalesef geciktik."

Yılmaz, "Kriz lafını kullanmak istemem fakat bize doğru yaklaşan, ne olduğunu bilmediğimiz bir cisim var. Bizim bunu fark etmek için akıllı olmamız ve kamuoyuyla iletişimi güçlendirmemiz lazım. Bunu yapabilirsek belki uçurumun kenarından geri geliriz, ama bunun maliyeti olacağını da unutmayalım" diye konuştu.