Fitch: Türkiye'de para politikası üzerinde hala siyasi nüfuz belirsizliği var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de para politikası üzerinde hala siyasi nüfuz belirsizliği var" diyen Fitch, "Faiz artışı bizim senaryomuz paralelinde oldu, faizin basitleştirilmesi yararlı…" değerlendirmesini yaptı.

Fitch, 24 Haziran'daki seçimin sonrasını işaret ederek, "Türk hükümetinin gelecek seçimlerden sonra dış baskılara nasıl tepki vereceğini beklemek gerek" ifadelerini kullandı.

Fitch son olarak ocak sonunda, Türkiye’nin yatırım yapılabilir düzeyin bir altındaki kredi notunu teyit etmiş ve durağan olan not görünümünde değişiklik yapmamıştı. Bir sonraki kredi notu gözden geçirmesi 13 Temmuz’da yapılacak.



