Dolar/TL, yükselişe geçti

Dün serbest piyasada son işlemlerde 4.51 seviyesinden fiyatlanan dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasada 4.54 seviyesine yakın bir seyir izliyor.

© AFP 2018 / Cari açık nisanda 5.4 milyar dolar

Dün gün içerisinde 4.54 seviyesini aşan dolar/TL, yüzde 1.5 kayıpla gelişmekte olan ülkeler içerisinde en çok değer kaybeden para birimi oldu. Kapanış saatine yakın toparlanan kur, serbest piyasanın son işlem dakikalarında 4.51 seviyesinde hareket etti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre analistler piyasalarda genel kırılganlığın devam ettiğini belirterek, buna olası bir Kandil operasyonunun da artıracağı jeopolitik risklerin eklendiğini belirtiyor.

Ayrıca bu hafta merkez bankalarından gelecek sıkılaştırmanın da gelişen ülke piyasalarındaki hareketlerin dalga boyunu artırabileceği belirtiliyor.

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasada saat 08.27'de 4.5368 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL de 5.3435 civarında seyretti.