Zeybekci: Oynanan bu kur oyunları ve spekülatif atakları kabul etmek mümkün değil

© AA / Evrim Aydın Şimşek: Enflasyondaki yükseliş petrol ve kur hareketlerinden kaynaklanıyor

Zeybekci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Kadın Girişimciler Kurulunun bir otelde düzenlediği iftar programındaki konuşmasında, dün açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarına değindi ve özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bugün büyüme rakamları açıklandı. Yüzde 7,4. 2017 yıllık ortalamanın aynısı devam ediyor. Bir tane kredi derecelendirme kuruluşu (Moody's) var. Geçen sene Türkiye'nin büyümesini 4 defa tahmin yükseltti yine tahmin edemedi. Bu kadar üstün kabiliyeti var arkadaşların. Bizim bakanlıktaki bir uzman yardımcısının tırnağı dahi olamaz tamamı. Yıl sonu yüzde 7,4 büyüyen bir ülkenin yıl başındaki tahmini yüzde 2 olur mu? Şimdi Türkiye bütün makroekonomik kriterlerin de dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi.

Türkiye'ye artık açıkça saldırıyorlar. Onun için sizler bu saldırılara ve operasyonlara rağmen hiç merak etmeyin. Türkiye dimdik ayakta kalacaktır. Türkiye'ye oynanan bu kur oyunları ve spekülatif atakları kabul etmek mümkün değil."