Şimşek: İsim vermek istemiyorum ama bazı firmalar 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bazı büyük şirketlerin kredi yapılandırma yoluna gitmesiyle ilgili soruyu yanıtlarken, "İsim vermek istemiyorum ama bazı şirketler 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış" diyerek, sermaye transferi imasında bulundu. Şimşek ayrıca Türkiye'ye yabancı fonları çekebilmek için OHAL'in kaldırılabileceğini söyledi.

Ekonomik göstergeler üzerinde olumsuz etkisi olan OHAL'le ilgili bir açıklama da Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten geldi. "Türkiye'ye fonu birkaç türlü çekebiliyorsunuz. Türkiye'de yaşadığımız travmaların etkisi yok desem doğru olmaz. Doğrudan yatırımlar azaldı. Yatırım ortamı reformu yaptık. OHAL'i inşallah kaldıracağız" diyen Şimşek, Merkez Bankası'nın TL'ye destek politikasının da süreceğini ifade etti.

Gazete DuvaR'ın aktardığına göre, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

'ENFLASYONUN 4 PUANI LİRADAKİ DEĞER KAYBINDAN'

'OHAL'İ İNŞALLAH KALDIRACAĞIZ'

© AA / Erdoğan: Seçimden sonra OHAL'i kaldırabiliriz



Sıcak parada getiri lazım. Merkez Bankası politika faizinİ yukarı çıktı yani liraya destek oldu. Ben de doğrusu proaktif olmayı daha erken öngörüp gereken tedbirleri almalıydık. Ekonomide geç de olsa doğru adım attık. ABD dolaşımda olan doları geri çekiyor. Bu genel olarak dünyada doların değer kazanmasına ve gelişmekte olan ülkelerden dolar çıkmasına neden oldu. Petrol fiyatlarını yükselmesi de bizi olumsuz etkiledi. Arjantin'de benzer bir durum ortaya çıktı. Faizi yüzde 40'a çıkardılar kontrol edemediler, en son IMF ile 50 milyar dolarlık bir anlaşma yaptılar. Şimdi Brezilya baskı altında.

'TASARRUFLARIMIZ YETERSİZ'

İsim vermek istemiyorum ama bazı şirketler 3-5 milyar dolara yurt dışından şirket almış. Yapılandırmalar doğaldır. Önemli olan bunların daha iyi yönetilmesidir. Bahsedilen firmalar borçlarını ödeyebiliyorlar. Şu anda toplam yapılandırılan kredilerin, toplam krediler içindeki payı yüzde 3.8. Bankacılık sektörünün sermaye yapısı güçlü, kârlılığı makul. Bizim tasarruflarımızın yetersiz olduğu ve bunun cari açığa yol açtığı açık ve net. Seçim sonrasında bakanlık sayısını azaltacağız harcamaları kontrol altına alacağız.

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