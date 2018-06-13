Dolar/TL, 4.60'ı geçti

Dün gün içerisinde 4.58 seviyesine kadar yükselen daha sonrasında bir miktar gevşeyen dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasalarda 4.60'ın üzerinde seyir izliyor.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh Dolar/TL, yükselişe geçti

Hafta başından bu yana yükselişe geçen dolar, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi seviye olan 4.58’i gördü. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı bir ara yüzde 1’i aştı. Aşağı yönlü demeler zayıf kalırken, kur kapanışa doğru 4.55 seviyelerinde yataya döndü.

Dolar/TL, bu sabah uluslararası piyasada saat 08.20'de 4.5881 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 4.4011 seviyesinden fiyatlandı. Dolar, saat 09.20 sırasında 4.63'te seviyesinde yer aldı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre piyasaların bugün gündemindeki en önemli konu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı olacak. Analistler politika faizinde 25 baz puan artışa kesin gözüyle bakarken, bankanın vereceği mesajlarda şahin mi yoksa güvercin mi tavır takınacağının önemli olacağını vurguluyorlar.



