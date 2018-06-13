Türkiye, otoyol kalitesinde dünyada 30. oldu

Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum) hazırladığı rapora göre Türkiye, dünyada en kaliteli otoyollara sahip 30. ülke oldu. Liste başını Birleşik Arap Emirlikleri çekiyor.
Dünya gazetesinden Kerim Ülker, İsviçre'de her yıl düzenenen Davos Zirvesi ile bilinen Dünya Ekonomik Forumu'nun (World Economic Forum) otoyolların kalitesi ile ilgili hazırladığı raporu köşesine taşıdı. Kerim, Türkiye'nin Namibya ve Ruanda ile yarıştığını söylerken "Bir yanda kişi başına 754 dolar geliri olan ve açlıkla boğuşan Ruanda, diğer yanda tarım ve madencilik ile büyümekte olan Namibya…" ifadesini kulandı.
"Otoyol kalitesinde 30. olduk rakipler Ruanda ve Namibya!" başlığıyla yayımlanan yazının ilgili kısmı şöyle:
"Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), her yıl İsviçre’de düzenlediği Davos Zirvesi ile tanınıyor. Önde gelen devlet adamlarını, fikir önderlerini, patronlarını, şirket yöneticilerini bir araya getiren, küresel politikanın nabzının attığı yer haline gelen Davos’u organize eden Dünya Ekonomik Forumu, düzenlediği raporlarla da öne çıkıyor. Ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişliğine yönelik farklı alanlarda hazırlanan işte bu raporlardan biri de otoyol kalitesiyle ilgili. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili yabancı basında da yer alan dikkat çekici haberlerle karşılaştım. Rapor, 137 ülkeyi kapsıyor. Otoyol kalitesini ölçen raporda dünyanın en kaliteli kara taşıma ağı, enerji ve finansın Ortadoğu’daki üslerinden Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait. 6.4 puan alan Birleşik Arap Emirlikleri’ni Singapur ve İsviçre takip ediyor. İkinci Singapur ve üçüncü İsviçre’nin puanı 6.3. Dördüncü sıradaki Hong Kong 6.2 puana sahipken, Hollanda 6.1 puanla 5’inci sırada kendine yer buldu. Gelelim ilk 10’daki diğer ülkelere…
Dünyanın en büyük 3 ekonomisinden biri olan Japonya, otoyol kalitesinde 6.1 ile Hollanda ile yarışıyor. 6 puan alan Fransa 7, Portekiz 8, Avusturya ise 9’uncu sırada yer alıyor. 10’uncu Amerika Birleşik Devletleri’nin puanı ise 5.7. Hem siyasilerin hem de halkın dilinden düşürmediği yollar konusunda ise Türkiye Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor. Türkiye, 137 ülke arasında 30’uncu sırada. Puanı ise 5.0. Ancak asıl dikkat çekici taraf aynı puanı paylaştığı ülkeler… Türkiye, Afrika ülkeleri Namibya ve Ruanda ile aynı puana sahip.
SUUDİ ARABİSTAN, BRUNEİ VE KUVEYT'İ GERİDE BIRAKTIK
Türkiye her ne kadar Namibya ve Ruanda ile yarışıyor olsa da petrol zengini Suudi Arabistan, Brunei Sultanlığı, Kuveyt gibi ülkelerin önünde. Ayrıca Çin, Rusya, Belçika, İtalya gibi ülkeleri de geride bırakmış durumda… Listenin son sıralarındaki ülkeler ise yine Afrika’dan… Madagaskar 2.2 puanla 134’üncü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2.1 puanla 136’ncı, Moritanya ise 2.0 puanla 137’nci yani son sırada yer alıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun otoyol kalite endeksi dikkat çekici. Özellikle bu konuda yatırımlarıyla tanınan Türkiye’nin aynı puana sahip olduğu ülkeler…
Bir yanda kişi başına 754 dolar geliri olan ve açlıkla boğuşan Ruanda, diğer yanda tarım ve madencilik ile büyümekte olan Namibya…"
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)