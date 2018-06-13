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    Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre

    Tatlıcılar tepkili: Fırının ekmeğini, marketin sigarasını satmıyorsak onlar da tatlı satmasın

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, süpermarketlerin ve fırınların tatlı satışına tepki gösterdi: "Biz fırının ekmeğini, marketin sigarasını satmıyorsak onlar da tatlı satmasın. Herkes işini yapsın."

    Ramazan Bayramı'na 2 gün kalırken tatlıcıların çalışmaları hız kazandı. Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, odaya kaydı bulunan tatlıcı esnafını ziyaret edip bayram öncesi hazırlıkları inceledi.

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    Tatlıcı esnafı olarak işlerin eskisi kadar kadar yoğun olmamasından yakınan Üre, Antalya genelindeki tatlıcılar olarak bu yıl antepfıstığını hiçbir üründe kullanmama kararı aldıklarını açıkladı. Antepfıstığının kilogram fiyatının abartılı derecede yükselmesinin hem esnafın hem de vatandaşın cebine ateş düşürdüğünü, bunu önlemek için böyle bir karar aldıklarını aktaran Üre, "Fıstığın kilogram fiyatı 210 TL olmuş. Resmen çeyrek altınla yarışıyor. Biz de bu yıl tatlılarda ceviz kullandık. Vatandaş fıstıklı soruyor ama yapmıyoruz" dedi.

    Üre, cevizli baklavanın kilogram fiyatını en düşük 20 TL, en yüksek 60 TL olarak belirlediklerini de kaydetti.

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    'HERKES İŞİNİ YAPSIN'

    Vatandaşlara tatlı alırken özellikle merdiven altı üretim yapan yerlerden uzak durmaları ve gerekli yerlere şikayet etmeleri uyarısında bulunan Kerim Üre, tatlıda hijyenin çok önemli olduğunu söyledi. Esnafın birbirinin işine balta vurmaya çalıştığını anlatan Başkan Üre, Fırıncılar, süpermarketler, hatta marketler tatlı satıyor. Nerede, nasıl yapıldığı belli olmayan tatlıların fiyatını düşük tutup satıyorlar. Biz fırının ekmeğini, marketin sigarasını satmıyorsak onlar da tatlı satmasın. Herkes işini yapsın" dedi.

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    'İŞİMİZİ YÜZDE 60 ETKİLİYOR'

    Tatlı imalathanesi ve satış yeri bulunan Turan Yıldız isimli esnaf da herkesin kendi işini yapması gerektiğini söyledi. Market, fırın ve süpermarketlerin tatlı satmalarını değerlendiren Yıldız, "Bizi gerçekten çok etkiliyor. Bu işi layıkıyla yapan bizler maliyetimizi ona göre hesaplayarak kaliteyi yukarıda tutmaya çalışıyoruz. Ancak fırınların ve süpermarketlerin tatlı satması işimizi yüzde 60 etkiliyor" dedi. 

    Tatlıcı esnafının piyasa koşullarına karşı ciddi mücadele verdiğini anlatan Yıldız, günlük 30 tepsi antepfıstıklı baklava yaparken fıstığın fiyatından dolayı imal etmeme kararı aldıklarını da söyledi.

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    Etiketler:
    Fırın, Market, Tatlı, Ramazan Bayramı, Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kerim Üre, Antalya
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