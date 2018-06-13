Borsa İstanbul'da değer kaybı sürüyor

Endeks, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle 94.444,22 puanı görmesinin ardından 94.500-95.000 bandında dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini belirterek, akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 96.500 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)