Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüler: HGS olmasına rağmen nakit para isteniyor

Sürücülerin son aylarda sık sık yaşandığını belirttiği arızayı, ekonomi profesörü Burak Arzova da önceki gün, Twitter’dan, “Osmangazi Köprüsü’nden geçerken HGS’de paran olsa bile nakit almak istiyorlar. Nakit parayı ödemeyince bu sefer icra başlatıyorlar. İcrayı durdurmak için dava açınca bu sefer başka mahkemeden icra gönderiyorlar” mesajıyla paylaştı. A
rzova’nın paylaşımına yorum yapan çok sayıda Twitter kullanıcısı, benzer durumu kendilerinin de yaşadığını belirtti.
'ÖYLE BİR SİSTEM KURDUK Kİ UÇANI KAÇANI TESPİTE DİYORUZ'
“Sistemi öyle bir kurduk ki uçanı kaçanı tespit ediyoruz. Milyonlarca aracın video görüntüleri var. Kimin hangi saatte geçtiğinin, ödemesini nasıl yaptığının kaydı var. Sözünü ettiğiniz isimlerden video kaydını çıkaramayız; ancak bir sorun yaşamışlar ve bize araç plakalarıyla bildirmişlerse, o görüntüleri de çıkarırız. Yaşadıkları sorunu tespit eder, varsa hata gereğini yaparız. Ama sistemimiz insan hatasına izin vermeyecek bir sistem. Yine de iletişime açığız. Çağrı merkezimiz, mobil uygulamamız var. Tüm müşterilere sorunun kaynağını inceledikten sonra dönüş yapıyoruz.”
BAKANLIK: HGS BAKİYESİNDEKİ YETERSİZLİKTEN
“Köprüde bahsedildiği gibi bir sıkıntı yok. Sadece bu sabah (Çarşamba) banka provizyonundan kaynaklı 15-20 dakikalık bir arıza yaşandı ve giderildi. Ayrıca, HGS çalışmasa bile sürücüye makbuz veriliyor ve 15 gün içinde bankaya ödemesi isteniyor. Sürücü, makbuzu istemezse o zaman nakit para alınıyor. Bunun dışındaki problemler, sürücünün HGS bakiyesindeki yetersizlikten kaynaklanıyor.”
Otoyol AŞ’nin işlettiği köprüde nakit ödemeler, şirketin hesabına direkt geçerken, HGS ödemeleri karayolları aracılığıyla bir süre sonra şirketin hesabına yatırılıyor.
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