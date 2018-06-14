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    Mehmet Şimşek

    Şimşek: OHAL, Türkiye algısını bozuyor, kaldırılması bakış açısını olumlu değiştirecek

    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Ekonomi
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    Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, üyesi olduğu hükümetin 7. kez uzattığı olağanüstü halin (OHAL) Türkiye algısını bozduğunu söylerken kaldırılmasının 'ülkeye bakış açısını olumlu yönde değiştireceğini' belirtti.

    Şimşek, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

    'MERKEZ BANKASI NE GEREKİYORSA YAPACAK'

    Merkez Bankası
    © AA /
    Merkez Bankası politika faizini artırdı
    Şimşek, mayıs ayında gelişmekte olan ülkelerden gerçekleşen çıkışın Kasım 2016'dan bu yana en yüksek düzeyi bulduğunu anımsatarak, "Bu aslında bizim piyasalardaki dalgalanmayı da önemli ölçüde açıklıyor. Geçmişte para politikasının Türkiye'de yeterince net olmadığına, güçlü tepki veremediğine dair genel bir değerlendirme vardı, bu değerlendirme geride kaldı. Hakkını verelim, Merkez Bankası çok güçlü bir şekilde gereğini yaptı, yapmaya devam etti ve ne gerekiyorsa yapacak. Merkez Bankasının bu anlamda sürekli arkasındayız" diye konuştu.

    Türkiye'nin enflasyonu tekrar aşağı yönlü patikaya koyacağını söyleyen Şimşek, gelişmelerin hızla enflasyonun düşmesi ve cari açığın daralması yönünde olduğunu anlattı.

    'GEÇMİŞİN RAKAMLARINA BAKMAYIN'

    "Geçmişin rakamlarına bakmayın" diyen Şimşek, geleceğe ilişkin değerlendirmelerde yeniden dengelenme hususunun ancak yılın ikinci yarısında rakamlara yansıyacağını söyledi.

    Enflasyon
    © Sputnik /
    Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12.28'e yükseldi
    Şimşek, geçen yıldan kalma çok güçlü bir momentum bulunduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla yakın geçmişi baz alarak geleceğe bunu taşımayın. Bizim politika setimiz güçlendi. Mesajım piyasaya çok net, para politikası sadece normalleşmedi, sadece güçlü tepki vermedik, sadece vermeye devam etmeyeceğiz, aynı zamanda basitleştirdik, netleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.

    VERGİNİN TABANA YAYILMASI

    Maliye politikasına ilişkin de kısa vadede gerek imar barışı gerekse vergi yapılandırması yoluyla seçim öncesi milli gelirin en çok yüzde 0,9'una tekabül eden vaatleri karşılayacak bir gelir akışı olduğunu belirten Şimşek, bunun öncesinde de harcama kontrolü ve vergi reformuyla verginin tabana yayılması adımlarıyla kalıcı olarak seçim öncesi vaatleri finanse edecek, kamu maliyesinde ciddi bir kötüleşmeyi engelleyecek tedbirleri ortaya koyduklarını bildirdi.

    'CUMHURBAŞKANIMIZ İFADE ETTİ'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: 24 Haziran'dan sonraki ilk işimiz OHAL'i kaldırmak
    Şimşek, fon akışı ve doğrudan yatırımlar anlamında en çok Türkiye algısını bozan hususun olağanüstü hal (OHAL) uygulaması olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

    "Çok net bir şekilde, tabiri caizse 'terörün belini kırdık', oyunu Irak'ın içlerine kadar taşıdık, Suriye'de terör koridorunu kırdık. Dolayısıyla terör noktasındaki OHAL'in en önemli gerekçesi buydu ve haklı bir gerekçeydi. Gerçekten Türkiye çok mesafe kazandı. Bu birinci husus, FETÖ tehdidiyle de önemli ölçüde mücadelede sonuç alındı, başarıya ulaşıldı. Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ilk işimizin OHAL'i kaldırmak olacağını ifade etti. Bu da dışarıda Türkiye'nin algısını, ülkemize bakış açısını olumlu yönde değiştirecek."

    'TÜRK EKONOMİSİ DAYANIKLILIĞINI KANITLADI'

    OHAL'in kaldırılmasının ekonomiye etkisine ilişkin soru üzerine Şimşek, "Türkiye'nin gerçekliğiyle algısı arasında ciddi makas, bir fark oluşmuştu. Bu algıyla gerçeklik arasındaki farkı kapatma noktasında önemli bir adım" dedi.

    Şimşek, yapısal reformlarla rasyonel, sağlıklı, güçlendirilmiş politika setiyle Türkiye'nin realitesini de ülkenin şoklara karşı kırılganlığını da iyileştireceklerini bildirdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nün Dilovası kesiminde düzenlenen açılış törenine katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Kayhan Özer
    FT: Borç yükü ve enflasyon Erdoğan'ı zorluyor
    Şimşek, turizmde ciddi bir toparlanma olduğuna işaret ederek, dış talebin de güçlü olduğunu belirtti.

    Özellikle komşu ülkelerinin gelirlerinde petrol fiyatlarındaki yükselmeyle birlikle iyileşme olduğunu vurgulayan Şimşek, bunun Türkiye'nin hem müteahhitlik hem turizm sektörü hem de ihracatı açısından önemli olduğunu söyledi.

    Dışarıda genel anlamda kurdukları iletişimin, diyaloğun önemli olduğunu dile getiren Şimşek, "İçeride kısmen de olsa sonuçlara ilişkin belirsizlik etkili oluyor. Büyük oranda Türkiye'nin, önü açık bir döneme girdiğini de zaten bir iki hafta içinde göreceğiz. Türkiye ekonomisi direncini ve dayanıklılığını kanıtladı" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fed, Mehmet Şimşek, Türkiye
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