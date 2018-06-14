Tüfenkci: İş dünyasından OHAL'den etkilenen bir Allah'ın kulu çıkmadı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 24 Haziran'daki seçimlerden sonraki ilk icraatlardan birinin OHAL'in kaldırılması için çalışmak olduğunu söyledi. Tüfenkci, "OHAL sürecinde iş dünyasından bir Allah'ın kulu olumsuz etkilenmedi" dedi.

CNN Türk Televizyonu'na konuşan Tüfenkçi, "OHAL'in devletin güvenliğine yönelik olduğunu her fırsatta dile getirdik. Neticede de iş dünyasında OHAL'den etkilendiğini söyleyen bir Allah'ın kulu çıkmadı. Ancak çok farklı bir tablo çizilmeye çalışıldı. OHAL'in iş dünyasının yatırımları etkilemediğini, etkilemeyeceğini anlatmakta zorlanmış olabiliriz. 24 Haziran'dan sonra ilk icraatin OHAL'ın kaldırılmasına yönelik çalışmalar olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fed'in faiz artırımının piyasalar için sürpriz olmadığını söyleyen Tüfenkci, "Öncesinde Türk Lirası'nın yukarıya doğru hareketli olması, Fed'in faiz kararından sonra aşırı yukarı yönlü hareket olmaması. Piyasaların beklentiyi satın aldığını gösteriyor" dedi.

'DIŞ ETKENLER TL ÜZERİNDE ETKİLİ OLUYOR'

Tüfenkci, "Dış etkenler TL üzerinde etkili oluyor. Özellikle petrol fiyatları, enflasyon ve piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Ancak döviz kuru üzerindeki manipule edici hareketler, oluşturulmaya çalışılan algı ve bir takım lobilerin devreye girerek baskı oluşturma çabaları da var" diye konuştu.