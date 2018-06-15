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    IMF

    IMF: ABD mali politikaları küresel büyümeye yönelik riskleri artırıyor

    © REUTERS / Yuri Gripas
    Ekonomi
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    IMF, ABD yönetimince izlenen maliye ve ticaret politikalarının, hem ülke ekonomisine hem de küresel büyümeye yönelik riskleri artırdığı bildirildi.

    IMF
    © AFP 2018 / MANDEL NGAN
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    IMF, yayımladığı raporda, ABD ekonomisine yönelik yıllık değerlendirme niteliğindeki '4. Madde Görüşmeleri'nin tamamlandığını bildirdi.

    'KAMU BORCU SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELDİ'

    Raporda, ABD ekonomisinin şu anda çizdiği olumlu resme karşın gelecek döneme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına da işaret edildi.

    Bu risklerin başında yükselen kamu borcunun geldiği kaydedilen raporda, "federal kamu borcundaki artış, halihazırda sürdürülemez yükseliş eğilimdeki kamu borcu/gayri safi yurtiçi hasıla oranını kötüleştirecek" eleştirisine ve "federal kamu borcunun 2024 itibarıyla yıllık gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 90'ını aşacağı" uyarısına yer verildi.

    'DOLARDAKİ YÜKSELİŞ KÜRESEL DENGESİZLİKLERİ KÖTÜLEŞTİRİYOR'

    Bununla birlikte, ABD'nin ekonomi politikalarındaki değişimin özellikle dolar borcu bulunan ülkeler ve şirketler için risk teşkil ettiği belirtilen raporda, dolardaki yükselişin küresel dengesizlikleri kötüleştirdiğinin altı çizildi.

    Raporda, ayrıca büyümenin 2020'den itibaren başlaması öngörülen mali konsolidasyonla birlikte yavaşlayacağı ifade edilirken, yaşanabilecek olası bir durgunluğun küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

    'ABD YÖNETİMİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN KORUMACI GÜMRÜK VERGİLERİ RİSKLER BARINDIRIYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Raporda, ayrıca ABD yönetimi tarafından hayata geçirilen korumacı gümrük vergilerinin getirdiği risklerden de bahsedildi.

    Söz konusu tarifelerin, küresel ticareti, serbestlikten ve kurallara dayalı sistemden uzaklaştıracağı ve hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi için negatif etkileri olacağı vurgulandı.

    Uygulanan ve planlanan tarifelerin "diğer ülkelerden gelecek misilleme döngülerine yol açabileceği, ülkedeki ve yurt dışındaki yatırımların önünü kesecek önemli belirsizlikler yaratabileceği" uyarısında bulunulan raporda, ayrıca küresel tedarik zincirlerinde yaşanacak kırılmaların uluslarası şirketler için zararlı olacağı belirtildi.

    Raporda, ticaret alanındaki gerilimlerin finansal piyasalara da olumsuz yansıdığına işaret edilerek, varlık ve emtia fiyatlarında meydana gelecek dalgalanmaların özellikle yükselen piyasa ekonomilerini ve gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkileyeceğine dikkat çekildi.

    'FED'İN DAHA HIZLI FAİZ ARTIRMASI GEREKECEK'

    ABD Merkez Bankası (Fed)
    © REUTERS / Joshua Roberts
    FED'den faiz artırımı
    ABD'nin para politikasına da değinilen raporda, mali genişlemeye bağlı olarak güçlenen enflasyonist baskıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasaların şu anda fiyatladığından daha hızlı faiz artırmasına yol açabileceği ifade edildi.

    "Fed, enflasyonun geçici ve sınırlı şekilde orta vadeli hedefini aşacağını kabul etmeye hazır olmalı" denilen raporda, faiz oranlarının bu çerçevede uzun vadeli denge seviyesinin üzerine çıkacağı belirtildi.

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    Etiketler:
    Korumacılık, Kamu Borcu, FED, IMF, ABD
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