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12:46 15 Haziran 2018
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    Daron Acemoğlu

    Ünlü ekonomist Prof. Acemoğlu: Mucize bir çıkış mümkün değil, negatife gidiş engellenemez boyutta

    © Fotoğraf : news.mit.edu
    Ekonomi
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    Dünyada en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Daron Acemoğlu, Türk ekonomisinin negatife gitmesinin engellenemeyecek boyutta olduğunu belirtirken Mucize şekilde bir çıkış mümkün değil. Bazı şirketlerin batması, işsizliğin artmasının önünü kapatamayacağız" dedi.

    Medyascope.tv’nin yayınına Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Refet Gürkaynak ile katılan Acemoğlu, “Şu anda ekonominin negatife girmesi engellenemez boyutta. Mucize şekilde bir çıkış mümkün değil. Eğitim düzeyinin yeniden yüksek kaliteye gelmesi kolay olmayacaktır. Umarım sistemik krizi görmeyiz. Ama bazı şirketlerin batması, işsizliğin artmasının önünü kapatamayacağız” dedi. 

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    'SON 10 YILLIK PARA POLİTİKASININ KÖTÜ SONUCU'

    Acemoğlu’nun değerlendirmeleri özetle şöyle:

     Şu anda yaşadığımız problemler daha önceden birikmiş olan dengesizliklerin bir sonucu. Burada kaliteli büyüme olmaması. Büyüme odaklarının yanlış taraflarda bulunması. Türkiye’nin son 10 yıldaki büyümesi üretkenliğe dayalı olmadı. Özellikle inşaat sektörü ve tüketim üzerinden gelen bir büyüme. Böyle büyümeler genelikle dengesizlikler yaratıyor. Bunları göz önünde bulundurmadan sanki şu andaki sorunları son günlerin ya da yabancı yatırımcının gelmemesine bağlamak doğru değil. Son 10 yıllık para politikalarının kötü sonucunu görüyoruz şu anda.

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    Prof. Dr. Refet Gürkaynak da “Şu yatırım yapılmamasının nedeni yüksek faizler falan değil, memleketin bayağı yaşanılmaz bir hale gelmesidir. Memlekette durgunluğun olduğu aşikâr. Canımızın acıyacağı kesin” dedi.

    'İDARE EDEMEYECEK NOKTAYA GELDİK'

    Türkiye'nin şu andaki durumundan bahsederken iç karartmadan bahsetmenin mümkün olmadığı görüşünü dile getiren Gürkaynak’ın değerlendirmesi şöyle:

    Döviz kurunun bu seviyelerde olmaması için enflasyonun kontrol altında olması lazım, bunun için de Merkez Bankası’nın işini yapabilmesi gerekiyor. Sürekli idare edilecek adımlar atılıyor. İdare ediyoruz, idare ediyoruz, şimdi idare edemeyeceğiz noktaya geldik.

    Yargıyı boyunduruk altına almak yargı bağımsızlığını sağlamaktan daha zordur. Basını baskı altına almak, çıkın bildiğinizi konuşun demekten daha zordur. Bizim memleketimiz genel olarak ümitsiz olunmaması gereken bir memleket. Bu ülkenin insanları burada ve insanca yaşamak istiyorlar.

    Etiketler:
    Ekonomi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Refet Gürkaynak, Daron Acemoğlu, Türkiye
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