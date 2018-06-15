Rusya, Ermenistan'dan canlı hayvan ithalatını yasakladı

Kişisel kullanım amacıyla getirilen köpek, kedi, dağ gelinciği, vizon, papağan ve kanarya gibi hayvanlar yasak kapsamı dışında tutuldu.
Rosselhoznadzor, kararın Rusya topraklarına tehlikeli hastalıkların girişini önlemek için alındığını belirtti.
Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Ermenistan'dan canlı hayvan, kanatlı, sürüngen, amfibi ve suda yaşayan hayvan ithalatını yasakladı.
Kişisel kullanım amacıyla getirilen köpek, kedi, dağ gelinciği, vizon, papağan ve kanarya gibi hayvanlar yasak kapsamı dışında tutuldu.
Rosselhoznadzor, kararın Rusya topraklarına tehlikeli hastalıkların girişini önlemek için alındığını belirtti.
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