Rusya, ABD bonolarının yarısını elden çıkardı

© AP Photo / Ivan Sekretarev ABD, Rusya'ya yaptırım listesini bir kez daha genişletti

ABD Hazine Bakanlığı'nın yayınladığı belgelere göre, Rusya nisan ayında elindeki hazine bonolarının yarısını sattı.

Belgelerde, nisan ayından önce 96.1 milyar dolar değerinde bonoya sahip olan Rusya'nın, bu bonoların 47.4 milyar dolarını elinden çıkardığı görülüyor.

Rusya'nın bu satışın ardından elinde kalan 48.7 milyar dolar değerindeki ABD hazine bonosu ile 'hazine bonolarına sahip olan yabancı ülkeler' listesinde 6 sıra birden gerileyerek 22. ülke olduğu anlaşılıyor.

Çin ise 1.18 trilyon dolar değerindeki bono ile hala elinde en fazla hazine bonosu tutan ülkelerin başında geliyor.

Diğer taraftan Rusya'nın sahip olduğu hazine bonolarının yarısını birden elinden çıkarması, ABD'nin Rusya'ya karşı bir dizi yeni yaptırım kararını yürürlüğe koymasını izledi.