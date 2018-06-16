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04:04 17 Haziran 2018
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    TL - para - Türk lirası - BES

    'Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var'

    © AA /
    Ekonomi
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    Merkez Bankası kayıtlarına göre vatandaşın cebinde ve yastık altında alışverişte geçmeyen, tedavülden kaldırılmış 21 milyon adet banknot bulunuyor. Değeri 179 milyon liraya ulaşan geçersiz banknotlar, 2019 yılı sonuna kadar değiştirilmezse hiçbir değeri kalmayacak.

    Sertifikalı ABD doları
    © AA / Muammer Kökcüoğlu
    Sertifikalı 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi
    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2017 Yıllık Raporuna göre, cebimizde, cüzdanlarımızda taşıdığımız, yastık altı ya da kilitli kasada sakladığımız banknot miktarı bir önceki yıla göre 136 milyon artarak 1 milyar 919 milyon 992 bin adete yükseldi. Bu banknotların 1 milyar 899 milyon adedi tedavülde kullanılıyor. Geri kalan 20 milyon 842 bin adedi ise tedavülde geçmeyen, ancak 10 yıllık zaman aşımı süresi devam eden paralardan oluşuyor. Bu paraların 31 Aralık 2019 tarihine kadar Merkez Bankası şubeleri ile Ziraat Bankası şubelerinden piyasada geçerli olan TL banknotlarla değiştirilmesi gerekiyor.

    Merkez'in verilerine göre, tedavülden kaldırılan banknot miktarı bir öneki yıla göre 133 bin adet, değer olarak da 4 milyon 883 bin lira azaldı. 2016 yılında tedavülden kaldırıldığı halde hala vatandaşın cebinde 184 milyon lira para olduğu hesaplanıyordu. 2017'de bu paranın tutarı 179 milyon liraya düştü. Yaklaşık 5 milyar liralık bu azalışın bir bölümü vatandaşın paraları geçerli olanlarla değiştirmesinden bir bölümü de değiştirme işlemi tamamlanmadan 10 yıllık sürenin bitmesinden kaynaklandı. Satın alma gücü kalmadığı halde piyasada dolaşan eski paralar; 1 YTL, 5 YTL, 10 YTL, 20 YTL, 50 YTL ve 100 YTL şeklinde sıralanıyor.

    100 LİRA BOZUKLUK OLDU

    Her geçen gün artan enflasyon, 200 liranın ardından en büyük ikinci banknot olan 100 TL'yi adeta bozuk paraya dönüştürdü. Merkez'in kayıtlarına göre piyasada dolaşan banknotların değer olarak yüzde 55.26'sı, adet olarak da yüzde 37.84'ü 100 TL'lik banknotlardan oluşuyor. Merkez Bankası 2017 yılında 136 milyon 854 bin adet yeni banknot para bastı, bunun 64 milyon 276 bini, yani yarıya yakını, çok fazla talep geldiği için 100 liralık banknotlardan oluştu. Bir önceki yıla göre 5 ve 10 liralık kağıt paranın oranı da artırılırken 200 TL, 50 TL ve 20 TL'nin payı az da olsa düştü. Çok fazla talep edilmeyen 200 liralık banknotun toplam miktar içindeki payı yüzde 9.35'ten yüzde 8.82'ye geriledi.

    Etiketler:
    Sözcü gazetesi, Erdoğan Süzer, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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