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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman

    Rusya ve Suudi Arabistan'dan OPEC anlaşmasını süresiz uzatma kararı

    © REUTERS / Yuri Kadobnov
    Ekonomi
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    Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın petrol üretimini kontrol altında tutmaya yönelik Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve OPEC üyesi olmayan ülkelerle olan işbirliği anlaşmasını süresiz olarak uzatmayı destekleme kararı aldığını söyledi.

    Petrol- OPEC
    © REUTERS / Darren Whiteside
    Putin: OPEC'le çalışmalarımız petrol pazarı üzerinde olumlu etki etti
    Gazetecilere konuşan Novak, FIFA 2018 Dünya Kupası kapsamında Rusya ile Suudi Arabistan arasında perşembe günü yapılan maç için Moskova'da bulunan Prens Selman ile Putin arasında tarihi bir karar alındığını ifade etti.

    Novak "Putin ve Prens Selman ülkelerimiz arasındaki OPEC+ (OPEC üyesi olmayan ülkeler) işbirliği anlaşmasını süresiz olarak uzatmayı destekleme kararı aldı" ifadesini kullandı.

    Konunun Avusturya'nın başkenti Viyana'da 23 Haziran'da ele alınmasının planlandığını belirten Novak "Anlaşmaya dahli olan taraflar da işbirliğini uzatmaya yönelik rızalarını önceden bildirmişlerdi" dedi.

    Novak, uzatılan anlaşmada belirli bir petrol üretim hacminin olmayacağını da ekledi ve "Anlaşma muhtemelen taraflara gerekli olması halinde petrol üretim hacmini değiştirme yönünde karar verme olanağı tanıyacak" açıklamasını yaptı.

    'ÜRETİMİ GÜNDE 1.5 MİLYON VARİLE ÇIKARMAYI ÖNERECEĞİZ'

    Novak, Rusya ile Suudi Arabistan'ın anlaşmadaki diğer taraflara yılın üçüncü çeyreğinde üretimi günde 1.5 milyon varile çıkarma teklifinde bulunacağını da vurguladı.

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    Etiketler:
    Petrol fiyatları, OPEC, Aleksandr Novak, Vladimir Putin, Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan, Rusya
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