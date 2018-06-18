Üniversite hastanelerinin borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek

43 üniversite hastanesinin ilaç ve medikal şirketlerine olan borcunun 2.9 milyar liralık kısmını Maliye Bakanlığı devraldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, “400 milyon lira indirim aldık. 27 Haziran’da ödeme yapacağız. Yeniden birikmemesi için ilave tedbir alacağız” diye konuştu.

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, Ağbal, üniversite hastanelerinin 31 Aralık 2017 öncesine ait ilaç ve medikal şirketlerine olan borçlarını üstlendiklerini, 27 Haziran’da ise ödeme yapacaklarını açıkladı. Erken ödeme sayesinde 400 milyon lira indirim sağlanırken, borç yükü nedeniyle sağlık hizmeti sunmakta zorlanan üniversite hastaneleri ise rahat nefes alacak. Ağbal'ın açıklamasında göre 43 hastanenin şu an toplam 3.8 milyar liralık borcu var.

Ağbal, “Üniversiteler bütün firma taleplerini bize bildirdiler. Firmaların üniversitelerden 2.9 milyar alacağına karşılık biz 2.5 milyar lira ödeyeceğiz. Yani bu uygulama sonucunda kamu 400 milyon lira erken ödeme iskontosu almış oldu. Bu şekilde hem ilaç firmaları, hem medikal şirketler alacaklarını aldı, hem de kamu kaynağı, erken ödeme ile daha verimli şekilde kullanılmış oldu” diye konuştu.

Toplam 43 devlet üniversitesinin borcu bulunduğunu kaydeden Ağbal, en borçluların Hacettepe, Ege, Ankara, Akdeniz, Çapa ve Cerrahpaşa tıp fakülteleri olduğunu söyledi. Yasal takvime göre ödemelerin 12 Temmuz’da başlaması gerektiğini hatırlatan Ağbal, “İlaç firmalarının ve medikal şirketlerin taleplerini dikkate alarak, Hazine Müsteşarlığı ile de çalışarak erken bir tarihe çekmiş olduk. Biz üniversitelere 27 Haziran itibarıyla aktaracağız. Hemen ertesi gün ise ilaç firmalarının ve medikal şirketlerin banka hesaplarına aktarılacak” dedi.

Daha önce 2006, 2010 ve 2013 yıllarında benzer uygulamalar yapıldığını hatırlatan Ağbal, 2.9 milyar liralık borcu yüzde 15’lik iskonto alarak geri ödediklerini belirterek, “Üniversiteler borçlarını ödemiş olacaklar. Üniversitelere mal tedarik eden ilaç ve medikal şirketleri de alacaklarını tahsil edip, ödemelerini yapma imkânına kavuşacaklar. Üniversitelerin borçlarına ilişkin meseleyi de böylelikle çözmüş oluyoruz” diye konuştu.