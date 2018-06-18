Dolar/TL'nin seçim haftasına başlangıcı: 4.73

24 Haziran'daki seçime kısa bir süre kalırken Dolar/TL yeni haftanın ilk gününe 4.73 liradan başladı. Euro ise 5.49 liradan el değiştirdi.

© REUTERS / Jose Luis Gonzalez Özel sektörün dış borcu 5.4 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamleleriyle 4.45 seviyelerine kadar geri çekilen dolar/ TL, uluslararası piyasalarda dolardaki değerlenmeye bağlı olarak 4.70’in üzerine çıktı. Kur haftayı 4.73 seviyesinden tamamladı, euro 5.4920 oldu. Dolar endeksi ise 95 seviyesine yaklaştı. Bu haftaya bakıldığında dolar kuru güne 4.73 liradan güne başladı. Aynı dakikalarda euro ise 5.49 TL'den el değiştirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği piyasada yakından izleniyor.