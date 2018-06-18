İşsizlik rakamları mart ayında da çift haneli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı, martta yüzde 10.1'e geriledi ancak yine çift hanede kaldı. TÜİK'in açıkladığı rakama göre Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 210.000 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 432 bin kişi azalarak 3 milyon 210 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1.6 puanlık azalış ile yüzde 10.1 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık azalış ile yüzde 11.9 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.7 puanlık azalış ile yüzde 17.7 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.7 puanlık azalış ile yüzde 10.3 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 10 bin kişi artarak 28 milyon 499 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 47.1 oldu.

İşgücü İstatistikleri, Mart 2018

İşsizlik oranı %10,1 seviyesinde gerçekleşti https://t.co/Vop888v0Uz — tuik.gov.tr (@tuikbilgi) 18 Haziran 2018

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 27 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 38 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.7’si tarım, yüzde 19..7’si sanayi, yüzde 7.3’ü inşaat, yüzde 55.3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.8 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.3 puan, hizmet sektörünün payı 0.5 puan arttı. İnşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI

İşgücü 2018 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 578 bin kişi artarak 31 milyon 709 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 52.4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.1 puanlık azalışla yüzde 71.8, kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 33.4 olarak gerçekleşti.

TÜİK'e göre işsizlik azalıyor. Doğru varsaysak da yine de rakamlar iç açmıyor. Hele bu yıl büyüme düşük kalırsa (ki öyle gözüküyor) tablo iyice kararabilir. pic.twitter.com/AS7VVrLHQf — hasan aydın (@hasanaydin66) 18 Haziran 2018

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 32.4

Mart 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan azalarak yüzde 32.4 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.1 puan azalarak yüzde 21.9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 59 bin kişi azalarak 28 milyon 877 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.1 puan azalarak yüzde 47.8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 22 bin kişi artarak 3 milyon 174 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 9.9 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puan azalarak yüzde 53 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 55 bin, sanayi sektöründe 9 bin, inşaat sektöründe 44 bin kişi azalırken hizmet sektöründe 48 bin kişi arttı.