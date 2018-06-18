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18:21 18 Haziran 2018
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    Naci Ağbal

    Bütçe 2018'in ilk 5 ayında 20.5 milyar lira açık verdi

    © AA /
    Ekonomi
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    Merkezi yönetim bütçesinde mayıs ayında 2.7 milyar TL fazla oluştu. Ocak-mayıs döneminde merkezi yönetim bütçesi 20.5 milyar TL açık verdi. Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 oranında artarak 302.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

    Merkezi yönetim bütçesi 2.7 milyar TL fazla verirken, 8.7 milyar TL faiz dışı fazla oluştu. Bütçe gelirleri mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 oranında artarak 70 milyar TL, vergi gelirleri ise yüzde 20.2 oranında artarak 61.2 milyar TL oldu.

    Naci Ağbal
    © AA /
    Ağbal: Bütçe ocak-nisan döneminde 23.2 milyar lira açık verdi
    Öte yandan ocak-mayıs döneminde merkezi yönetim bütçesi 20.5 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçesinde 11 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.

    Dünya'nın aktardığına göre Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Mayıs ayında vergi gelirlerindeki artış genele yaygın ve yüksek orandadır. Kurumlar geçici vergisi yüzde 31.2 oranında artış gösterdi. 2018 yılının ilk çeyreğine ilişkin beyan edilen kârlar da ekonomideki canlılığın devam ettiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca toplam gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.4 oranında artış gösterdi.

    Tüketim tarafında brüt KDV tahsilatının yüzde 21.8 artması ekonomideki canlılığın yılın ikinci çeyreğinde de devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak bu ayda KDV iadelerinin yüzde 54.4 oranında artması nedeniyle dahilde alınan net KDV tahsilatı yüzde 7.9 oranında azaldı. KDV iadelerindeki artışta ihracat kaynaklı yapılan iadelerle KDV iadelerini hızlandırmaya yönelik uygulamaya koyduğumuz yeni düzenleme ve uygulamalar etkili oldu. Bu yolla işletmelere kaynak noktasında önemli bir katkı sağlandı.

    'KDV YÜZDE 25.7, ÖTV YÜZDE 12.1 ORANINDA ARTTI'

    Mayıs ayında ithalde KDV yüzde 25.7, ÖTV ise yüzde 12.1 oranında arttı.

    benzin, motorin
    © AA /
    Akaryakıtta ÖTV ayarlı 2. zam
    Ocak-mayıs döneminde merkezi yönetim bütçesi 20.5 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçesinde 11 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.

    Ocak-mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 oranında artarak 302.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

    İlk beş ayda vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.2 ile bütçede öngörülen yüzde 15.2'lik artış oranının üzerinde gerçekleşti. Bu artışta başta gelir, kurumlar, KDV ve ÖTV olmak üzere hemen hemen tüm vergi kalemlerindeki yüksek artışlar etkili oldu. Ayrıca KDV iadelerinde görülen yüzde 37.9 oranındaki yüksek artışa rağmen toplam KDV tahsilatı bu dönemde yüzde 17.9 arttı.

    Ocak-mayıs döneminde yaşanan yüksek vergi gerçekleşmeleri ekonominin ikinci çeyreğinde büyümenin olumlu seyrettiğine ve vergi gelirlerinin bütçede öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir.

    Diğer taraftan yeniden yapılandırma kanunları kapsamında mayıs ayında 1.4 milyar TL, yılbaşından itibaren ise 5.7 milyar TL gelir elde edildi."

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    Etiketler:
    Bütçe açığı, ekonomi, Naci Ağbal, Türkiye
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