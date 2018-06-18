Türkiye'nin ilk dijital parası Turcoin'de büyük dolandırıcılık

Kıbrıs merkezli kurulan Hipper A.Ş.'nin geçtiğimiz ocak ayında 'Bitcoin'e rakip Turcoin geliyor' sloganıyla lanse ettiği, Türkiye'nin ilk dijital parası Turcoin'de büyük vurgun yaşandığı bildirildi.

© AFP 2018 / DANIEL ROLAND 'Yerli ve milli sanal para Turcoin'in arkasında saadet zinciri var' iddiası

Sabah'ın haberine göre, firma binlerce kişiyi dolandırdı ve yöneticileri yurt dışına kaçtı. 1 milyar TL ile sırra kadem basan Hipper A.Ş. yöneticileri gibi firmanın yüzde 49 ortağı Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya'nın da yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Kısa zaman önce 22 yöneticisine Mercedes marka otomobil hediye eden Hipper A.Ş. şirketi, yalnızca 1500 TL'lik yatırıma aylık 250 TL kazanç vaat etmişti. Bu iddia ile kısa zamanda pek çok vatandaşın parasını toplayan şirketin yöneticileri ortadan kayboldu. Bunun üzerine alacaklılar şirketin Kocaeli'nde bulunan tesislerini bastı, sosyal medyaya ve savcılıklara şikayetler yağmaya başladı.

KAYA: OYUNA GELDİM, AKLANINCA KENDİMİ TİTAN PAZARLAMA İLE MÜCADELEYE ADAYACAĞIM

Konuyla ilgili açıklama yapan Anafis A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya, Gümrük Bakanlığı'nın incelemesine kadar sistemin kusursuz çalıştığını dile getirirken, ortakların kendisini suçladığını ancak asıl kandırılan tarafın kendisi olduğunu dile getirdi.

"Sistemde toplanan paradan benim hesabıma 30 milyon TL geldi. Diğer ortaklar benden habersiz 400 milyon TL toplamış. Şu an herkes suçu bana atmak istiyor. Bana dekont gönderenlere ödeme yapıyorum" diyen Kaya, şöyle devam etti:

"Bankalar, bakanlık incelemesine paralel hesapları bloke etti. Ödemelerimiz aksadı. Sistem de tıkandı. Oyuna geldim. Bu işten aklanınca kendimi titan ve networking pazarlama ile mücadeleye adayacağım."