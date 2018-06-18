AB, Kırım ve Sivastopol’e yaptırımları 1 yıl daha uzattı

AB, Kırım ve Sivastopol’e Rusya’ya bağlanmasından dolayı uygulanan yaptırımları 23 Haziran 2019’a kadar uzattı.

AB, Kırım ve Sivastopol’e yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Yaptırımlar çerçevesinde AB’li şirket ve özel kişilere Kırım ve Sivastopol ile ithalat, yatırım, turist hizmetlerinin yanı sıra ulaşım, enerji, iletişim ile petrol, gaz ve yararlı maden çıkarmaya yönelik malların ihracatı yasaklanıyor.

‘AB’nin, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını koruduğu’ belirtilen karar metnine göre ayrıca yarımadaya teknik, mühendislik, inşaat hizmeti de verilmesi engelleniyor.