Almanya'daki emisyon skandalında Audi CEO'su Stadler tutuklandı

Münih Savcılığı, 'dizel meselesine ilişkin soruşturmanın parçası olarak Profesör Rupert Stadler'i tutuklama kararını' açıkladı.

Tutuklama kararının delilleri karartma şüphesi nedeniyle alındığı, devam eden soruşturmalarla ilgili şu anda daha fazla bilgi verilemeyeceği belirtildi.

OBAMA DÖNEMİNDE ABD'DE ORTAYA ÇIKARILDI

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

© AFP 2018 / Fred DUFOUR Çevreyi 40 kat fazla kirlettiği ortaya çıkan Volkswagen'e 1 milyar euro para cezası

CEZA ÜZERİNE CEZA

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullandığını kabul eden Volkswagen, Amerikan yargısı tarafından yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.