Almanya'daki emisyon skandalında Audi CEO'su Stadler tutuklandı

Tutuklama kararının delilleri karartma şüphesi nedeniyle alındığı, devam eden soruşturmalarla ilgili şu anda daha fazla bilgi verilemeyeceği belirtildi.
OBAMA DÖNEMİNDE ABD'DE ORTAYA ÇIKARILDI
ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.
CEZA ÜZERİNE CEZA
Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullandığını kabul eden Volkswagen, Amerikan yargısı tarafından yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.
Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket hakkında soruşturma başlatmıştı.
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