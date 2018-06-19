Şimşek'ten dolar/TL'nin 4.75'i geçmesine yorum: Ülkemize özgü değil

Şimşek, sosyal medya hesabı Twitter'da doların 4.75 TL'yi geçmesiyle ilgili bir haberi alıntıladı ve şunları yazdı:
"Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil. Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, Güney Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz."
Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 19 Haziran 2018
Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, G Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte.
Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz. https://t.co/pYA5kgcohp
Dün 4.70-4.74 bandında dalgalanan kur yeni güne de benzer tablo ile başladı. 4.70 seviyesinden yönünü yukarı çeviren kur, 4.76 seviyesinin üzerine çıktı. 4.7635 seviyesini gören kur, saat 11:35 itibariyle 4.7620 seviyesinde yer aldı.
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