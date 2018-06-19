Şimşek'ten dolar/TL'nin 4.75'i geçmesine yorum: Ülkemize özgü değil

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dolar/TL kurunun 4.75'i geçmesiyle ilgili bir haberi alıntılayarak "Küresel bir dalga. Ülkemize özgü değil" yorumunu yaptı.

Şimşek, sosyal medya hesabı Twitter'da doların 4.75 TL'yi geçmesiyle ilgili bir haberi alıntıladı ve şunları yazdı:

"Küresel bir dalga! Ülkemize özgü değil. Korumacılık (ticaret savaşları) endişesi etkili. Örneğin, Güney Afrika para birimi Rand %1.6 aşağıda. Çin borsası ~%5 düştü. Avrupa borsaları düşüşte. Merkez Bankası gerekli adımları attı. Seçim belirsizliği azaltacak. Tedbir aldık, alıyoruz."