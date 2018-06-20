Ağbal: Kimsenin maaşını aşağıya çektik mi, emekli aylığını kestik mi?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2010-2016 yılları arasının Türkiye'nin özel sektör yatırımlarının hızlandığı bir dönem olduğunu söylerken sözlerinin devamında "Bu dönemde kimsenin maaşını aşağıya çektik mi? Kimsenin emekli aylığını kestik mi? Kimse işten çıktı mı?" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün Ankara OSTİM'de bulunan iş adamları ile bir araya geldi. OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ağbal, "Türkiye'nin özel sektör yatırımlarının hızlandığı bir dönem oldu, 2010-2016 yılları arası" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde kimsenin maaşını aşağıya çektik mi? Kimsenin emekli aylığını kestik mi? Kimse işten çıktı mı? Bu dönemde Türkiye ekonomisi 8,5 milyon insana ilave iş sağladı. Bütün Avrupa, 27 ülkeyi kastediyorum, 27 ülkeyi alt alta toplayın, bütün bu ülkelerin toplamı 8.5 milyonu bırakın, 4,5 milyon ancak istihdam sağladı. 2010 ile 2016 arasında özel sektör ciddi anlamda yatırımlarını artırdı. Yine yurt dışından gelen sermayede önemli artışlar oldu. Bütün bunların sonucunda Türkiye ekonomisi 2002 ile 2017 arasında ortalama yüzde 6'ya yakın büyüme sergiledi. Dünü bilmezsek bugünün 6,9'unun yüzde 6'sının önemini bilmemiz mümkün değil. Biz bunu devam ettirmek istiyoruz. Türkiye, ekonomisi büyüme potansiyeli olan bir ülke."

'OHAL'İN KALDIRILMASI GİBİ BİRÇOK ALANDA HIZLI ADIMLAR ATACAĞIZ'

Ağbal ayrıca şunları söyledi:

"Nasıl 2003-2008, 2010-2016 arası dönemde küresel ekonominin gelişmelerine uygun doğru politikaları, çözümleri geliştirdiysek ve ülkemizde yüksek büyüme, yüksek istihdam, refah artışı sağlamışsak şimdi yeni dönemin gereklerine uygun olarak ekonomi politikalarında yeni bir modele geçmek durumundayız. Küresel ekonominin gerekleri neyi gerektiriyorsa onu yapmak lazım. Ama neyi önceleyeceğiz; üretim. Üretimden asla vazgeçmeyeceğiz. Sadece üretimi yukarıda tutmak için üretimi devam ettirmek için neye ihtiyacımız var? Daha fazla kaynağa. O zaman Türkiye'ye kaynak girişimini sağlayacak reformları arka arkaya yapacağız. Bu konuda hazırlıklıyız. Yani burada küresel sermayenin Türkiye'ye gelmesi noktasında başta demokratikleşme standartlarının artırılması, hukuk devletinin güçlendirilmesi, mesela OHAL'in kaldırılması gibi birçok alanda çok hızlı bir şekilde adımları atacağız."