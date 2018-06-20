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12:43 20 Haziran 2018
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    Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli, Tuğrul Türkeş ve Veysi Kaynak ile diğer bakanlar da açılışta hazır bulundu.

    Erdoğan'ın kabine taslağından: Hazine-Maliye Bakanlığı kurulacak, TCMB'nin bağımsızlığı korunacak

    © AA / Evrim Aydın
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta açıklayacağı yeni kabine yapısında Hazine-Maliye Bakanlığı'nın oluşturulması planlanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve diğer üst kurulların bağımsız mevcut yapısı korunacak.

    Reuters'ın yetkililerden edindiği bilgiye göre, yeni kabinede bakanlık sayısının 21'den 14 ya da 15'e düşürülmesi ve özellikle ekonomi bakanlıklarının yeniden yapılandırılması çalışmalarında son aşamaya gelindi.

    EKONOMİ BAKANLIKLARI TEK ÇATIDA

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Erhan Elaldı
    Erdoğan'ın ekonomi planı netleşiyor: Yönetim, tek elde toplanacak
    Hazırlanan son taslakta ekonomi bakanlıklarının büyük bölümünün tek çatı altında toplanmasının öngörüldüğü daha önceki taslaktan bazı farklılıklar görülüyor.

    Erdoğan'ın bu hafta içinde açıklaması beklenen yapıya göre, Hazine-Maliye Bakanlığı adı altında önemli bazı birimlerin tek çatı altında toplanması planlanırken, bu bakanlığa Kalkınma Bakanlığı'ndan Yıllık Programlar ve Konjonktürler Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Yatırım Programları İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ekonomik Modelleme ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü dahil olacak.

    Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Milli Piyango İdaresi gibi kurumlar Hazine-Maliye Bakanlığı bünyesinde kalacak.

    Hazine Müsteşarlığı bünyesindeki Sigorta Genel Müdürlüğü BDDK'ya, Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü ise yeni oluşturukacak Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı'na bağlanacak.

    Naci Ağbal
    © AA /
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    BÜTÇE CUMHURBAŞKANLIĞI'NA

    Maliye Bakanlığı bünyesindeki Bütçe Genel Müdürlüğü ise bundan sonra bütçeyi yapacak olan Cumhurbaşkanlığı'na bağlanacak.

    Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Hazine-Maliye Bakanlığı'nda iki ya da üç müsteşarlık/bakan yardımcılığı biriminin oluşturulması planlanıyor.

    'TCMB BAĞIMSIZ OLACAK'

    Çalışmalar hakkında bilgi sahibi bir yetkili, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsız yapısını aynı şekilde koruyacak; bu konuya özel önem veriliyor ve vurgu yapılıyor. TCMB yeniden yapılanma çalışmalarından etkilenmeyecek" dedi.

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA / Orhan Çiçek
    Şimşek: Merkez Bankası bağımsız kalacaktır, o kadar
    Aynı yetkili, SPK, BDDK, Rekabet Kurulu gibi bağımsız kurulların da mevcut şekilde çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

    Yetkilinin verdiği bilgiye göre, Erdoğan'ın son şeklini kısa sürede vereceği ancak halen değişikliklerin olabileceği yapıda, ekonomi ile ilgili bakanlıklar Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak planlanıyor.

    Bu hafta sonu yapılacak olan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi durumunda oluşturulacak yeni kabinenin bu kapsamda teşkil edilmesi öngörülüyor.

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    Etiketler:
    Bakanlar Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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