Trump'ın gümrük duvarına AB'nin misillemesi cuma günü yürürlüğe giriyor

TRUMP'A OY VERENLER HEDEFTE
ABD'nin yaban mersini, portakal, mısır, fıstık ezmesi, kot pantalon, deri-konfeksiyon-makyaj ürünleri, çarşaf, viski ve motosiklete uzanan çok sayıda ürününü kapsayan AB'nin ek gümrük vergilerinin, öncelikle Trump'ın seçmen tabanını oluşturan çiftçileri ve imalatçıları vuracağı belirtiliyor.
Komisyon'un ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom ''Bu pozisyona girmeyi biz istemedik. Gelgelelim ABD'nin tek taraflı ve haksız şekilde AB'ye yönelik çelik-alüminyum vergileri dayatması karşısında başka seçeneğimiz kalmadı'' açıklamasını yaptı.
Daha önce AB'nin ABD'ye yönelik yeni gümrük tarifesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyordu.
Avrupa Komisyonu, Amerikan mallarına ek cezai gümrük vergisi uygulanmasını öngören ikinci bir liste daha hazırlıyor. 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük tarifesinin hacmi 6.4 milyar doları buluyor.
Trump'ın Çin'in yanısıra ABD'nin müttefiklerine de çektiği gümrük duvarına karşı Kanada ve Meksika da misilleme açıkladı.
Trump'ın tetiklediği ABD-Çin ticaret savaşının çapının ise daha hızla büyümesi bekleniyor.
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