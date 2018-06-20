Trump'ın gümrük duvarına AB'nin misillemesi cuma günü yürürlüğe giriyor

ABD'nin AB'den çelik-alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25-10 ek gümrük vergisine karşı, AB'nin açıkladığı misilleme 22 Haziran'dan itibaren uygulanacak. Yaban mersini, portakal, mısır, fıstık ezmesi, kot-deri-konfeksiyon-makyaj ürünleri, çarşaf, viski ve motosiklete uzanan çok sayıda ürüne ek vergi geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları kızışıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, Trump'a misilleme olarak Amerikan ithal ürünlerine ilk etapta 2.8 milyar euroluk ek vergi kararını, 22 Haziran cuma günü hayata geçireceğini duyurdu.

TRUMP'A OY VERENLER HEDEFTE

ABD'nin yaban mersini, portakal, mısır, fıstık ezmesi, kot pantalon, deri-konfeksiyon-makyaj ürünleri, çarşaf, viski ve motosiklete uzanan çok sayıda ürününü kapsayan AB'nin ek gümrük vergilerinin, öncelikle Trump'ın seçmen tabanını oluşturan çiftçileri ve imalatçıları vuracağı belirtiliyor.

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Komisyon'un ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom ''Bu pozisyona girmeyi biz istemedik. Gelgelelim ABD'nin tek taraflı ve haksız şekilde AB'ye yönelik çelik-alüminyum vergileri dayatması karşısında başka seçeneğimiz kalmadı'' açıklamasını yaptı.

Daha önce AB'nin ABD'ye yönelik yeni gümrük tarifesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

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Avrupa Komisyonu, Amerikan mallarına ek cezai gümrük vergisi uygulanmasını öngören ikinci bir liste daha hazırlıyor. 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük tarifesinin hacmi 6.4 milyar doları buluyor.

Trump'ın Çin'in yanısıra ABD'nin müttefiklerine de çektiği gümrük duvarına karşı Kanada ve Meksika da misilleme açıkladı.

Trump'ın tetiklediği ABD-Çin ticaret savaşının çapının ise daha hızla büyümesi bekleniyor.