Dolar, yeni güne 4.75'ten başladı

Hafta başından bu yana 4.75'li seviyelere tutunan dolar/TL bugüne de benzer başladı. Kur bugün de 4.75 liradan işlem görüyor.

© AA / Muhyeddin Beyca Şimşek: Dolar tüm para birimleri karşısında değer kazandı

Dünya gazetesinin aktardığına göre gelişmekte olan para birimlerinden olumsuz ayrışan ve yukarı yönlü seyrini sürdürerek güne başlayan dolar/TL, ilk işlemlerde 4.77 seviyesine çıktıktan sonra yönünü aşağı çevirdi. 4.73’ün altını test eden kur, günün büyük bir bölümünü 4.74 seviyelerinde geçirdi.

Kur hafta başından beri 4.74 — 4.75 bandına sıkışırken bugün de bu seyrini korudu. Dolar/TL güne de 4.75 seviyelerinden başlarken, euro da 4.50 liradan el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.1565'ten işlem görüyor.

Analistlere göre, seçimin son haftasında olmamız nedeniyle TL üzerinde baskının sürüyor olması, fiyatlamalar üzerinde de etkisini gösteriyor. Piyasalarda TL’nin aleyhine hareketler sürmeye devam ettiği müddetçe kurlarda çok sağlıklı bir tablonun oluşması beklenmiyor