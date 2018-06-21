Kılıçdaroğlu'ndan patates-soğan ithalatına tepki: Hükümet, tarım lobisinin oyuncağı konumundadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, patates ve soğanda rekor fiyat artışlarının yaşanmasının ardından çözümü ithalatta bulan hükümete tepki gösterdi: "16 yılda bu ülke saman, mercimek, fasulye, yulaf, canlı hayvan, et ithal etti, şimdi soğan ve patates ithal edecek. Hükümet, büyük güçlerin, Batı'daki tarım lobisinin oyuncağı konumundadır."

Patatesin raflardaki fiyatı 6, soğanın da 6.5 liraya çıktı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bu gelişmelerinin ardından "Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patates fiyatlarında aşırı oynaklık görüyoruz, spekülasyona izin vermeyiz" açıklamasını yaptı.

© AA / Ahmet İzgi Zeybekci açıkladı: Soğan ve patates ithalatına izin verilecek

Perpa Ticaret Merkezi esnafıyla bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, hükümetin patates ve soğan ithalatı açıklamasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"16 yılda bu ülke saman ithal etti, mercimek ithal etti, fasulye ithal etti, yulaf ithal etti, canlı hayvan, et ithal etti, şimdi soğan ve patates ithal edecek. Akıl ve mantığın alacağı bir şey değil. Bu kadar bereketli topraklar üzerinde üretim yapan insanların 5-10 kuruş kazanmasına hükümet engel oluyor. Fiyatlar arttıysa sorumlusu hükümettir, hükümet edenlerdir. Bunlar hangi gerekçeyle gidip vatandaştan oy istiyorlar, emin olun ben de merak ediyorum. Bu memleketi bu hale kim getirdi? Soğan, patates ithal edecek ülke miyiz biz? Daha düne kadar patatesler, soğanlar derelere dökülüyordu, o zaman bu ülkede hükümet yok muydu? Aynı kişiler, aynı bakanlar vardı, aynı Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan zat vardı. Memleketi bu hale getirdiler, şimdi 'İthalat yapıyoruz.' Başka ülkelerin tarımına katkı yapıyorlar. Fransa'da boşuna şövalye nişanı vermediler bunlara o ülkenin tarımına katkıda bulunduğu için. Geldiğimiz nokta şudur; tarım üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Hükümet, büyük güçlerin, Batı'daki tarım lobisinin oyuncağı konumundadır."



