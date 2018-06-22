Dolar/TL, haftanın son gününde 4.74

Geçen hafta 4.60’lı seviyelerden 4.75’li seviyelere yükselen dolar/ TL’nin bu seviyelerdeki seyri dün de devam etti. Güne 4.75 civarında başlayan kur bir ara 4.77’ye yönelse de öğleden sonra dolar endeksinin de aşağı gelmesiyle birlikte 4.73’ün altını test etti.

Bugüne bakıldığında doların 4.75 civarındaki seyrinin devam ediyor. Kur sabah ilk işlemlerde 4.74 seviyelerinden güne başladı. Euro da 5.50 seviyesindeki yerini korudu.

Bazı ekonomistler, dolardaki yüksek seyrin 24 Haziran'daki çifte seçimlerin sonucunda etkili olacağı görüşünde.