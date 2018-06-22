Türkiye Haller Federasyonu: AK Parti'yi patates ve soğan ile vurmak beyhude bir çaba

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, patates ve soğandaki rekor fiyat artışları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Akbaş, "Bu konular üzerinden AK Parti hükümetini vurmak beyhude bir çabadır. Hükümet ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır" dedi.

Türkiye Haller Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Faruk Akbaş, kısa bir süre içinde soğan ve patateste makul fiyat seviyesinin görüleceğini görüşünü dile getirdi.

Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, aşırı yükselen veya düşen meyve ve sebze fiyatlarından hiçbir hükümetin sorumlu tutulamayacağını savundu.

Seçim arifesinde yükselen soğan, patates ve domates fiyatlarının hükümetle bir alakasının olmadığını öne süren Akbaş, "İstese de müdahale edemez. Yapacağı tek şey böylesi artışlara karşı ithalat izni çıkararak piyasayı dengelemektir ki ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır. İnşallah kısa bir süre içinde soğan ve patateste makul seviyeyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

© AA / Ahmet İzgi Zeybekci açıkladı: Soğan ve patates ithalatına izin verilecek

Faruk Akbaş, soğan ve patates fiyatlarındaki yükselişin nedenlerine ilişkin olarak da şu fikirlerini dile getirdi:

"Geçtiğimiz yıl üreticinin zarar etmesi nedeniyle bu yıl tercih edilmemesi, hasat döneminde aşırı yağmur yağmasından dolayı hasat yapılamaması, bu nedenle tarladaki ürünün çürüyerek telef olması piyasanın ihtiyacının karşılanmamasına neden olmuştur. Bu nedenle yetersiz miktardaki ürüne olan talep fiyatların yükselmesine sebep olmuştur. Bu konular üzerinden AK Parti hükümetini vurmak beyhude bir çabadır. Hükümet ithalat iznini vererek üzerine düşeni yapmıştır."