Dolar, son 1 haftanın en düşük seviyesinde

Küresel piyasalarda dolara olan talebin azalması ve doların gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel dolar/TL'de de düşüş sürüyor.
Bugüne 4.72 sınırında başlayan dolar/TL, günün ikinci yarısında değer kaybederek son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4.6755'i gördü. Dolar/TL saat 15.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 4.6880 seviyesinde dengelendi.
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Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.5 azalışla 5.4629'dan, sterlin/TL de yüzde 0.6 düşüşle 6.2305'ten işlem görüyor.
Analistler, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde dalgalı bir seyrin görülebileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4.6550'nin önemli destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 4.55-4.60 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydediyor.
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