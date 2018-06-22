Dolar, son 1 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4.6755'i gördü.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin azalması ve doların gelişmekte olan para birimlerine karşı değer kaybetmesine paralel dolar/TL'de de düşüş sürüyor.

Bugüne 4.72 sınırında başlayan dolar/TL, günün ikinci yarısında değer kaybederek son bir haftanın en düşük seviyesi olan 4.6755'i gördü. Dolar/TL saat 15.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 4.6880 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0.5 azalışla 5.4629'dan, sterlin/TL de yüzde 0.6 düşüşle 6.2305'ten işlem görüyor.

Analistler, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde dalgalı bir seyrin görülebileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 4.6550'nin önemli destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda 4.55-4.60 seviyelerinin gündeme geleceğini kaydediyor.