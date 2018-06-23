Fakıbaba: 50 kuruş olan patates nasıl 5-6 liraya çıkar anlamış değilim

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Dediler ki 'Patates elimizde, depolarda kaldı, 50 kuruşa alan yok, bize ihracat desteği verin' Biz de bunun üzerine patatese ihracat desteği verdik. Bütün bakanlar imzaladı. Nasıl olur da böyle bir durumda 50 kuruş olan patates 5-6 liraya çıkar anlamış değilim" dedi.