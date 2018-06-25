MÜSİAD: Seçimde tüm Türkiye kazanmıştır

MÜSİAD Ankara Başkanı Erdal, "Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarının ülkeye, millete, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır. Sonuçların ülkemize, milletimize, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

© AA / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Milletimizin sandıkta bize verdiği mesajı aldık

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarının ülkeye, millete, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını dileyerek, "Bu seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Erdal, resmi olmayan seçim sonuçlarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, seçimlerin sükunet içinde geçmesinin, millet olarak büyük bir demokrasi geleneğine sahip olunduğunun bir kez daha gösterildiğine işaret ederek, millet iradesinin, istikrardan ve daha güçlü bir Türkiye'den yana bir tavır ortaya koyduğunu belirtti.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Erdoğan: Türkiye tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir

Erdal, bundan sonra yapılacak ilk işin ise seçim sürecinde yaşanan kırgınlıkların, gerginliklerin ve tartışmaların bir an önce unutularak, kutuplaşmadan uzak, ortak payda Türkiye için aynı zeminde buluşulması ve sorumluluk alınması olduğunun altını çizdi. Erdal, yeni dönemde üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması, ekonomik, sosyal ve hukuki alanda reformların ivedilikle hayata geçirilmesi, teşviklerin ve desteklerin daha erişilebilir olması ve yeni sistemin getireceği değişikliklerin bir an önce tüm kurumlarda ve yapılarda tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Erdal, bu süreçte yatırımları ve istihdamı artırmaya, sektörlerin gelişimine katkı sağlamaya ve ülke için her alanda görev üstlenmeye devam edeceklerini kaydederek, "Belirsizlikleri geride bıraktığımız bu seçimden sonra zaman, artık ekonomik reformlara ve mega projelere daha iyi odaklanarak hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ilerleme zamanıdır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, ümmete ve iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimde demokrasi kazanmıştır, milletimiz kazanmıştır, tüm Türkiye kazanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.