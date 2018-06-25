Commerzbank'tan 24 Haziran değerlendirmesi: Siyasi istikrar, TL için ilaç değil

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank, 24 Haziran sonrası için yaptığı değerlendirmede 'siyasi istikrarın Türk Lirası (TL) için ilaç olmadığını' belirtti.

24 Haziran'daki seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevine tekrar seçilmesiyle ekonomiyle ilgili değerlendirmeler gelmeye başladı. Bunlardan en dikkat çekicisi ise Commerzbank'ın yaptığı değerlendirme oldu.

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Bloomberg HT'nin aktardığına göre, Commerzbank gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Tatha Ghose, TL cinsinden varlıkların seçim sonrası seyrine ilişkin beklentilerini yazdı.

'MERKEZ BANKASINA'NA YÖNELİK RİSKLER ARTTI'

Ghose, “Türk varlık fiyatları, büyük ölçüde siyasi sürekliliğin ve görece istikrarlı hükümetin etkisiyle büyük bir ihtimalle pozitif bir başlangıç yapar” dedi.

Buna karşın siyasi istikrarın TL için ilaç olmadığını ifade eden Ghose, “Merkez Bankası ve para politikasına yönelik riskler arttı.” diyerek görüş bildirdi.

'DEĞER KAYBI, SIÇRAMA İÇİN ALAN TANIYOR'

Tokyo'da Mizuho Securities Co. baş döviz stratejisti Kengo Suzuki, "TL, seçim belirsizliğinin kaybolmasıyla birlikte yükseliyor" dedi.

Suzuki, lirada geçtiğimiz ay kaydedilen önemli kaybın, yatırımcılar Türk ekonomisini ve hükümet politikasını değerlendirirken sıçrama için alan tanıdığını belirtti.

HSBC BANK: TL, KAYIPLARIN ÖNEMLİ KISMINI GERİ ALABİLİR

Aralarında Murat Toprak'ın da bulunduğu HSBC Bank Plc. stratejistlerinin notunda, Türk Lirası'nın olası seyrine dair değerlendirmede bulunuldu.

HSBC analistlerinin notunda, "Daha sürdürülebilir bir ekonomi politikası takip edilirse, daha sıkı para politikası ve mali görünüm ile büyümedense enflasyona daha fazla odaklanılırsa, TL sert kayıplarının önemli bir kısmını geri alabilir" ifadesine yer verildi.

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Tokyo'da Daiwa SB Investments Ltd. kıdemli fon yöneticisi Takeshi Yokouchi, TL'nin kısa vadeli destek bulabileceğinin altını çizdi ancak TL'de yükselişin kısa vadeli olabileceği uyarısında bulundu.

Yokouchi, "TL, Erdoğan'ın zaferinin seçim belirsizliğini kaldırmasıyla TL kısa vadeli destek buluyor fakat muhtemelen kısa vadeli olabilir" dedi.

'KIRILGANLIK SÜRECEK'

Enflasyonun zayıf Türk Lirası ile hız kazandığını hatırlatan Yokouchi, cari açık ve gelişen piyasalara yönelik inatçı negatif algıya dikkat çekerek "Lira ve Türk varlıkları büyük bir ihtimalle herhangi bir satış dalgasına karşı en kırılganlar arasında bulunmayı sürdürecek." dedi.